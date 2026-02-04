Nerazzurri e granata si sono affrontati più volte in questa competizione, ma sono sette le volte in cui si sono contesi una qualificazione

Dall’inizio della loro storia Torino e Inter si sono fronteggiate numerose volte tra le varie competizioni, e in Coppa Italia, delle 15 partite disputate, sono state otto le vittorie del Torino, cinque quelle dell’Inter e due i pareggi. Non sempre però i successi sono coincisi con qualificazione perché spesso si è giocato su gare di andata e ritorno.

Considerando le qualificazioni, nei sette confronti totali il bilancio vede il Torino leggermente avanti, con un totale di 4 vittorie, contro le 3 dell’Inter. Per risalire all’ultimo confronto tra le due squadre in Coppa Italia bisogna tornare alla stagione 1990/1991. In quell’annata, granata e nerazzurri si sfidarono negli ottavi di finale, in un formato in cui la qualificazione veniva decisa dal risultato complessivo tra andata e ritorno. All’andata, a San Siro, la vittoria sorrise ai padroni di casa per 2-1, grazie ai gol di Matthäus e Bergomi nel finale, che risposero alla rete iniziale di Martin Vasquez. Al ritorno, però, il Torino si impose 1-0 e ottenne la qualificazione grazie al gol di Lentini.

La finale di Coppa Italia 1981/1982

Nella stagione 1981/1982, Inter e Torino si affrontarono in finale di Coppa Italia. La squadra vincitrice sarebbe stata quella con il bilancio migliore tra andata e ritorno. A San Siro, i nerazzurri si imposero 1-0 grazie al gol di Aldo Serena. Al ritorno, in casa, il Torino non riuscì ad andare oltre l’1-1, con le reti di Cuttoni e Altobelli. Il bilancio complessivo di 2-1 premiò quindi l’Inter, che si aggiudicò la Coppa Italia.

Stagione 1977/1978

Nella stagione 1977/1978, Torino e Inter si affrontarono due volte nei gironi di Coppa Italia. All’epoca, il bilancio dei due incontri non era determinante per il passaggio del turno, ma nel doppio confronto l’Inter vinse in casa grazie al gol di Muraro e pareggiò in trasferta, riuscendo così a ipotecare il passaggio del turno.

Stagione 1969/1970

Nella stagione 1969/1970, Torino e Inter si affrontarono nei quarti di finale di Coppa Italia. All’andata, a Milano, l’Inter vinse 1-0 grazie al gol di Boninsegna. Al ritorno, il Torino riuscì a imporsi in casa con una rete di Moschino, conquistando così la possibilità di disputare la partita di spareggio. Nello spareggio, il Torino ottenne la qualificazione nei minuti finali grazie a un gol di Mondonico, che aveva aperto le marcature, seguito dal raddoppio di Quadri. Nel secondo tempo, l’Inter era riuscita momentaneamente a pareggiare con i gol di Boninsegna e Suarez, alimentando l’illusione dei tifosi nerazzurri di un’incredibile rimonta, prima che i granata chiudessero definitivamente il discorso qualificazione.