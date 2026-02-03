Torino di Baroni contro l’Inter di Chivu: tutte le informazioni su dove seguire i quarti di finale di Coppa Italia

L’Inter di Chivu e il Torino di Baroni si sfidano per un posto in semifinale di Coppa Italia. L’incontro, valido per i quarti di finale della competizione, sarà trasmesso in diretta su Italia 1, evento targato Mediaset. I tifosi potranno seguire la partita sia in tv che tramite la piattaforma di streaming Mediaset Infinity, per non perdere nemmeno un’azione di questo importante appuntamento che mette in palio l’accesso alle semifinali di Coppa Italia.