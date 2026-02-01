Le parole dell’attaccante scozzese che ha deciso con la sua rete l’incontro all’Olimpico Grande Torino contro il Lecce

Il Torino torna a vincere in casa, e gran merito del successo va proprio ad Adams, l’attaccante che con la sua rete ha deciso la sfida contro il Lecce. Al termine dei 90 minuti lo scozzese ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra granata: “E’ stata una settimana molto difficile per l’allenatore, per i giocatori per tutta la squadra e quindi segnare oggi e vincere è stato importante per risollevare il morale della squadra. E’ un momento complicato per gli attaccanti ma tutti quelli che vanno in campo devono cercare di dare il massimo e cercare di portare a casa la vittoria”.