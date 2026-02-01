Il colombiano tornato titolare all’Olimpico Grande Torino ha fornito una buona prestazione, ecco le sue parole al termine del match

Zapata contro il Lecce ha disputato una prova positiva, che per poco non è stata arricchita da un gol. Al termine dell’incontro il colombiano ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra granata: “Ho detto a Falcone che anche all’andata aveva fatto una bella parata su di me. Bisogna accettare quando l’avversario è bravo, peccato che non ho trovato il gol che stavo cercando, ma l’importante è che abbiamo vinto. E’ stata una settimana lunga e pesante ma possiamo ripartire da questa partita. Il margine di errore sarà ancora più corto nelle prossime, sarà fondamentale giocare così tutte le partite. Comunque i tifosi ci hanno sempre sostenuto, è normale che siano arrabbiati con noi dopo la sconfitta a Como, ci hanno detto cosa si aspettano da noi, e oggi abbiamo dimostrato in campo che abbiamo interpretato la partita in maniera diversa”.