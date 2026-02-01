Le pagelle di Torino-Lecce: decide Adams, che segna dopo due mesi, il croato sempre al centro dell’azione

PALEARI 6: qualche brivido, come quando nel secondo tempo battezza fuori un pallone che invece rischia di diventare pericoloso. Nei primi 45′ è attento e alza sopra la traversa la conclusione di Ramadani.

MARIANUCCI 6: a quarantotto ore dal suo arrivo Baroni lo manda subito in campo da titolare. Deve un po’ prendere le misure e trovare anche la sintonia col reparto. Qualche sbavatura nel finale di partita ma che però non porta a gravi conseguenze.

MARIPAN 6.5: dopo tre esclusioni di fila si ritrova nell’undici iniziale, a guidare la difesa. Stavolta la retroguardia del Torino, complice pure un avversario decisamente diverso dal Como, non si prende rischi inutili. Sfiora il gol quando Veiga e Falcone fanno un vero miracolo sulla linea di porta.

COCO 7: il taglio che lo obbliga dopo dieci minuti a giocare per tutto il match con una vistosa fasciatura sul volto non lo condiziona, al contrario il difensore non si risparmia.

LAZARO 5.5: quando la respinta di Falcone, nel primo tempo, gli finisce sul destro sembra arrivata la volta buona, considerato che l’austriaco è ancora a quota zero gol con la maglia del Torino (st 25′ OBRADOR 6: meno rischi di una settimana fa)

VLASIC 7.5: quando ci mette lo zampino lui la musica cambia. Pure col Lecce il croato si rivela giocatore fondamentale. Lui pesca Adams nell’azione del gol, ed è sempre il numero dieci ad entrare nelle occasioni più pericolose della squadra. Il giallo gli costerà la partita di Firenze.

ILKHAN 6: non sempre è nel vivo del gioco, a volte sembra quasi nascondersi. Con l’arrivo di Prati è chiamato ad alzare i giri, per non perdere il posto (st 25′ PRATI 6.5: entra subito in partita, ci prova dopo pochi minuti con una conclusione che però si spegne a lato. Anche lui era diffidato, il giallo speso nel finale impedirà a Baroni di averlo a disposizione)

CASADEI: 6.5 inserimenti e conclusioni, quello che Baroni si aspetta da questo giocatore. Ed è quello che Casadei ormai nelle ultime partite ha cominciato a fare con continuità. Sfiora il 2-0 nel primo tempo, trovando puntualmente Falcone sulla sua strada (st 25′ ANJORIN 6: qualche buono spunto)

PEDERSEN 5.5: corre, quello sì, però come spesso accaduto è il resto che non funziona. A volte sbaglia la giocata, la scelta, e nell’occasione del gol lo salva Vlasic perché quel pallone lì il norvegese lo aveva perso.

ADAMS 7.5: non segnava da due mesi, proprio dalla sfida col Lecce, mentre il digiuno era decisamente più lungo considerate le partite in casa. Lo scozzese finalmente si sblocca, con la rete che porta avanti il Torino ma al di là della rete è prezioso anche il lavoro di raccordo con Vlasic (st 44′ NJIE SV)

ZAPATA 6: come all’andata pure stavolta trova Falcone a dirgli no nell’occasione più clamorosa che capita al colombiano. Non impatta al meglio il pallone ma trova comunque il portiere ad evitare il gol (st 35′ KULENOVIC SV)

All. BARONI 6: Il Torino gioca una partita attenta e si prende anche meno rischi però non la chiude ed è l’aspetto sul quale i granata devono crescere ancora. Una vittoria che aiuta la sua panchina in un pomeriggio con poco tifo e spettatori.