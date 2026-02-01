Il tecnico granata ha commentato così la vittoria del Torino arrivata al termine di un abuona prestazione tra le mura amiche

Il Torino è tornato a vincere in casa contro il Lecce. Al termine dei 90 minuti il tecnico Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra:“Io devo fare i complimenti alla squadra. Abbiamo gestito una settimana difficile perché stiamo affrontando tante assenze e infortuni durante la sessione di mercato. Era importante questo tipo di prestazione, c’è stata compattezza, ci sono state giocate importanti. Falcone ha fatto qualche parata importante ma c’è stato quello che la squadra ha cercato e voluto, quindi complimenti ai ragazzi. Oggi sono arrivati dei giocatori che hanno fatto un allenamento con noi, quando hai questa pressione addosso è chiaro che qualche volta finisci le energie. La squadra ha speso tanto, si è abbassata anche se è una cosa che non dobbiamo fare. Stiamo lavorando sulla gestione dell’evento negativo, dobbiamo viverlo e questa è stata la cosa che ci ha spesso portato ad avere un punteggio negativo al termine delle partite. E’ una cosa che voglio mettere apposto insieme ai ragazzi e abbiamo le basi per poterlo risolvere”.

Sui tifosi: “Tocca a noi fare il primo passo verso i tifosi, noi dobbiamo dare delle prestazioni di voglia, determinazione e sacrificio. Assolutamente questa vicinanza del presidente l’ho avvertita due minuti dopo la sconfitta di Como. Ho cercato di trasferire questa fiducia da parte della società.I problemi si risolvono insieme, questo è un aspetto importante, devo ringraziare la squadra. Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi perché siamo stati insieme”.

La conferenza stampa

Come giudica la partita di oggi?

“Falcone ha tolto due gol quasi da dentro la porta. La prestazione è quella che voleva la squadra, è la partita che abbiamo preparato, ci serviva questo tipo di prestazione in una settimana in cui abbiamo gestito assenze, nuovi arrivati. La risposta che volevamo come gruppo era questa, una partita di compattezza e dedizione”.

Perché il cambio di Casadei?

“Serviva più gestione della palla, serviva tenere il pallone, c’erano meno energie, ho pensato di fare dei cambi in mezzo al campo. Prati e Anjorin sono entrati bene, tutti hanno dato un grande contributo”.

Come ha visto i nuovi?

“Questo è il mercato e a volte ci sono tempi di attesa, io sono contento perché sono ragazzi che hanno grande voglia e disponibilità, ci daranno una grande mano come sarà per chi è fuori al momento, pagando le 6 gare in 21 giorni”.

Cosa si porta via da questa partita a parte la vittoria?

“La squadra ha fatto una partita intelligente e di equilibrio, ripeto, è la prestazione che volevamo”.

Vlasic e Prati mancheranno a Firenze…

“Sarà un passaggio importante, lo sappiamo, io spero di poter recuperare qualcuno per la partita di campionato, c’è qualche possibilità, ci sarà chi andrà in campo per sostituire i due assenti”.

Cosa vi lascia questo periodo?

“Abbiamo colto una opportunità per crescere, non è stato un ritiro punitivo ma è stato un momento per crescere, questo ci ha permesso di vivere intensamente queste situazioni”.

Ci sarà Simeone in Coppa o ci saranno altri giocatori oggi infortunati?

“No, con l’Inter sarà così come oggi perché non voglio rischiare, poi spero per Firenze di recuperare almeno un paio di giocatori”.

Come sta Tameze?

“Era già uscito a Como per un fastidio al tendine, stamattina ci siamo guardati perché i sono altre partite importanti, nell’ottica di fare 60-70 minuti lui ho deciso così, Marianucci mi ha detto di non vedere l’ora di andare in campo e allora ho deciso così”.



Oggi c’erano pochi tifosi in Curva e in tribuna, lei aveva detto che avrebbe provato a unire ma è grave se la società fa allontanare i tifosi…

“Per me è un obiettivo e cercherò di mantenerlo, il primo passo lo dobbiamo fare noi facendo prestazioni come quella di oggi. Ci viene chiesto di dare tutto, di vedere una squadra compatta, una squadra che abbia continuità”.