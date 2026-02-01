Il centrocampista granata ha commentato così il suo esordio al Torino e la preziosa vittoria contro il Lecce

Prati, il nuovo centrocampista del Torino, ha commentato così il suo esordio con la maglia granata: “Devo ringraziare tutti i compagni e la società per come mi hanno accolto. Mi sono sentito subito integro nel gruppo e questo aiuta sicuramente in campo. Andare in campo con la loro fiducia ha fatto sì che potevamo portare a casa questi tre punti che per noi erano veramente importanti. Si quell’azione potevo far meglio, la prossima andrà meglio. A parte gli scherzi era importante portare a casa i tre punti. Il gruppo è unito e compatto e questo dobbiamo portarlo avanti partita dopo partita. Io e i miei compagni cerchiamo sempre di dare il nostro contributo”.