Il tecnico del Lecce ha commentato così la sconfitta contro il Torino di Baroni: continuano le difficoltà offensive dei pugliesi

Di Francesco, il tecnico del Lecce, ha commentato così la sconfitta contro il Torino: “Dico solo che la squadra ha preso gol nel momento migliore, abbiamo perso per una nostra ingenuità. Purtroppo creiamo tanto, ma non riusciamo mai a concretizzare. Non siamo stati determinati o cattivi, serve solo cambiare rotta. Non riusciamo a essere pericolosi o a fare le scelte finali giuste. Peccato per questa sconfitta, il calcio è questo“.

La conferenza stampa

Il Lecce ad un certo punto dominava senza segnare: non rischia di creare frustrazione questo?

“Non solo nei giocatori ma anche nell’allenatore. Il campionato è lungo e non possiamo pensare di fare trentotto 0-0, ovvio he la nostra forza spesso è non prenderli i gol, il Toro è una squadra che ha potenzialmente una struttura che non merita questa classifica, davanti ha giocatori bravi che fanno salire la squadra, abbiamo provato a limitarli rischiando in qualche ripartenza. Peccato per non aver concretizzato”.

Giocare con due punte aiuterebbe la squadra?

“La squadra è stata costruita in maniera differente, oggi non ne avevo la possibilità perché Stulic non stava bene. Può essere un’idea, però oggi l’unico attaccante da affiancare a Cheddira non lo avevo. Ho provato con Pierotti, ma non è andata come volevamo. Ci sono state delle occasioni anche nel secondo tempo, dovevamo essere più bravi a chiudere”.

Come valuta la prestazione di Cheddira?

“Bisogna essere più qualitativi in quello che facciamo, anche chi entra deve farlo per determinare”.

Serviranno varianti tattiche?

“Qualcosa abbiamo fatto, poi vanno fatte certe scelte e vanno allenati certi aspetti. Sono più le caratteristiche dei giocatori a poter cambiare più che i sistemi di gioco”.

Anche il Torino non ha chiuso subito la partita: se lo aspettava più cattivo sottoposta?

“Me lo aspettavo arrabbiato, poi bisogna vivere il contesto, io vorrei essere dalla parte del Torino anche con solo un gol fatto, considerato che noi non ne facciamo. Al massimo sui gol subiti si può parlare ma oggi è andata bene. I tifosi li ringrazio di cuore per il loro sostegno, non è però ancora finita e ne abbiamo bisogno. Ogni volta che siamo al Nord loro riempiono i settori ospiti”.