La probabile formazione dell’Inter di Chivu per la sfida contro il Torino: Martinez tra i pali, in attacco Bonny

Dopo aver eliminato la Roma di Gian Piero Gasperini, al Toro spetta l’ostacolo Inter. È tempo di Coppa Italia per nerazzurri e granata, che domani sera si contenderanno l’approdo alle semifinali alle ore 21:00. Tanti i cambi di formazione previsti in casa Inter, con Chivu che si affiderà a tanti volti che hanno trovato poco spazio in stagione per far rifiatare i titolari in vista dei tanti impegni delle prossime settimane.

Chivu cambia portiere ed esterni

Per la sfida contro il Torino, Chivu si prepara ad un ampio turnover, a partire dalla porta. Fuori Sommer, giocherà Josep Martinez, alla sua quinta presenza stagionale. In difesa scalpitano Acerbi e De Vrij, con uno dei due che dovrebbe dare il cambio ad Akanji. Cambi anche sulle corsie, con Carlos Augusto che prenderà il posto di Di Marco, e Diouf quello di Luis Henrique. Per quella fascia in lizza Darmian.

Possibile chance per Frattesi, Lautaro dalla panchina

A centrocampo spazio a Sucic, che dovrebbe partire dall’inizio, ma si apre uno spiraglio anche per Frattesi, con Mkhitaryan a completare la mediana. In attacco Lautaro dovrebbe partire dalla panchina, con Thuram a guidare l’attacco e ballottaggio Pio Esposito-Bonny.

La probabile formazione dell’Inter

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Chivu per la sfida di domani contro il Torino.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Martinez, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, C. Augusto; Bonny, Thuram. A disp: Sommer, Di Gennaro, Darmian, De Vrij, Akanji, Cocchi, L. Henrique, Zielinski, Di Marco, Bovo, Kamate, Martinez, P. Esposito. All: Chivu

Squalificati: –

Indisponibili: Barella, Calhanoglu, Dumfries