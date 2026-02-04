La probabile formazione del Torino per i quarti di finale contro l’Inter: Prati dal primo minuto, confermato Marianucci

Archiviato il mercato e un mese di gennaio da dimenticare, per il Toro è tempo di Coppa Italia. Dopo la grande vittoria contro la Roma di Gian Piero Gasperini, ai quarti c’è da affrontare un ostacolo ancora più grande: l’Inter di Chivu. Oggi alle 21.00 il Toro si gioca una delle ultime carte della stagione, data la situazione di classifica in campionato. Scelte quasi obbligate per Baroni, che non recupererà nessuno degli assenti della partita contro il Lecce. Simeone non ci sarà, così come gli altri infortunati Gineitis, Aboukhlal e Ismajli. Di seguito, le possibili scelte del tecnico granata.

Baroni, scelte obbligate: confermata la linea difensiva

Per la sfida di questa sera Baroni si affiderà alla stessa linea difensiva della gara di domenica contro il Lecce. In porta confermato Paleari, così come l’inedita linea difensiva Coco-Marianucci-Maripan, con il neo acquisto subito inserito nelle gerarchie. Sulle fasce appare poco probabile la titolarità di Obrador, che comunque resta in ballottaggio con Lazaro e Pedersen che dovrebbero però essere confermati.

Prati dal primo minuto, Kulenovic scalpita

In mediana Baroni si affiderà per la prima volta dal primo minuto a Prati, che dovrebbe prendere il posto di Ilkhan, insieme a Vlasic e Casadei. Confermato il classe 2003 data l’indisponibilità di Gineitis. Il vero ballottaggio è però in attacco, dove resta da designare il vice Simeone accanto ad Adams.

È corsa a tre tra Zapata, Njie e Kulenovic, con il neo acquisto che potrebbe anche essere lanciato a sorpresa dal primo minuto.

La probabile formazione del Torino

Ecco i probabili 11 scelti da Baroni per la sfida contro l’Inter:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Lazaro; Adams, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Ebosse, Obrador, Ilkhan, Anjorin, Perciun, Zapata, Gabellini, Njie. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Savva, Nkounkou, Biraghi, Ilic, Gineitis, Aboukhlal, Simeone, Ismajli