Ecco i giocatori convocati da Chivu e Baroni per la gara valevole per i quarti di finale tra Inter e Torino

Reduce dalla vittoria contro il Lecce tra le mura del Grande Torino, il Toro di Baroni si prepara alla trasferta di Monza, dove si disputerà la gara di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano alla gara dopo 4 vittorie di fila in campionato. Baroni dovrà ancora fare a meno di Simeone, Ismajli, Aboukhlal e Gineitis.

Inter-Torino, i convocati di Chivu

Inter-Torino, i convocati di Baroni

Ecco i 21 convocati di Baroni: non c’è nemmeno Casadei a causa di un attacco febbrile, si rivede Nkounkou.

Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Ilkhan, Tameze, Vlasic, Perciun, Prati
Attaccanti: Adams, Njie, Zapata, Kulenovic

ultimo aggiornamento: 04-02-2026

pulici
pulici
35 minuti fa

Mi rattrista il fatto che mi appresto a vedere una partita, non con la speranza o la spensieratezza ma con la paura di prendere 5 o 6 gol dall’ inter, di fare un altra figura di cacca.

ginmark
ginmark
49 minuti fa

Ma cosa è successo? Come mai non compare Casadei?

James71
James71
28 minuti fa
Reply to  ginmark

“non c’è nemmeno Casadei a causa di un attacco febbrile” 😉

