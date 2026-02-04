Ecco i giocatori convocati da Chivu e Baroni per la gara valevole per i quarti di finale tra Inter e Torino
Reduce dalla vittoria contro il Lecce tra le mura del Grande Torino, il Toro di Baroni si prepara alla trasferta di Monza, dove si disputerà la gara di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano alla gara dopo 4 vittorie di fila in campionato. Baroni dovrà ancora fare a meno di Simeone, Ismajli, Aboukhlal e Gineitis.
Inter-Torino, i convocati di Chivu
In attesa di comunicazione
Inter-Torino, i convocati di Baroni
Ecco i 21 convocati di Baroni: non c’è nemmeno Casadei a causa di un attacco febbrile, si rivede Nkounkou.
Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Ilkhan, Tameze, Vlasic, Perciun, Prati
Attaccanti: Adams, Njie, Zapata, Kulenovic
Mi rattrista il fatto che mi appresto a vedere una partita, non con la speranza o la spensieratezza ma con la paura di prendere 5 o 6 gol dall’ inter, di fare un altra figura di cacca.
Ma cosa è successo? Come mai non compare Casadei?
“non c’è nemmeno Casadei a causa di un attacco febbrile” 😉