Ecco le scelte di Baroni e di Chivu: esordio dal primo minuto per Kulenovic, Prati e Obrador

A meno di un’ora dal fischio d’inizio di Inter-Torino, i due allenatori hanno comunicato quelli che saranno i giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

Formazione del tutto inedita per Baroni. Partono dal primo minuto quattro acquisti del mercato invernale: Obrador, Prati, Marianucci e Kulenovic. La vera novità è infatti l’assenza di Adams, non presente neanche in panchina, per via di un problema muscolare dell’ultimo momento. In attacco la coppia è quindi Kulenovic-Njie, con Anjorin e Prati a centrocampo insieme a Vlasic. In difesa out Maripan, gioca Tameze, out anche Lazaro.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. A disp. Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Esposito, Bastoni. All. Chivu



Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Kulenovic, Njie. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. All. Baroni