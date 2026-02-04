Spicca in distinta l’assenza di Ché Adams, regolarmente convocato ma assente: non è tra i titolari e non risulta neanche in panchina

Non ci sarà Ché Adams contro l’Inter. L’attaccante del Torino – squadra che già è orfana di Simeone, infortunato – non è nemmeno in panchina nonostante sia stato convocato. Un problema muscolare gli impedirà di scendere in campo: lo scozzese è insieme alla squadra perché lo staff ha provato fino all’ultimo a recuperarlo ma per non rischiare uno stop più lungo il Torino ha preferito non schierarlo. Seguirà la sfida dalla tribuna.