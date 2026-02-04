Le parole del direttore sportivo granata, prima del match di Coppa Italia contro l’Inter di Chivu

Il direttore sportivo granata si è espresso ai microfoni di Mediaset prima della partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, all’U-Power Stadium, contro l’Inter di Cristian Chivu.

L’Inter rappresenta una montagna da scalare?

“L’inter rappresenta il miglior organico della Serie A a mio avviso, sarà una partita difficile ma ce la giocheremo“.

Casadei e Adams out, partiranno dal primo minuto quattro nuovi arrivati

“Purtroppo abbiamo perso Casadei per influenza, Adams ha avuto un fastidio muscolare e non era giusto rischiarlo perché sarebbe stato troppo pericoloso. Valuteremo i nuovi arrivati, spero ci diano una mano.”

Anche con la Roma eravate sfavoriti…

“Con la Roma abbiamo giocato una grande gara, mi piacerebbe che affrontassimo la partita di stasera con quello spirito, dovremo fare una partita gagliarda, da Toro.“

Chiuso il mercato, è soddisfatto?

“Sì, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, cercavamo i braccetti, e li abbiamo presi, il quinto, ed è arrivato Obrador, un centrocampista e un attaccante. Quello che volevamo fare l’abbiamo fatto.”