Le parole di Saul Coco prima del match di Coppa Italia contro l’Inter di Chivu

Il difensore granata si è espresso ai microfoni di Mediaset prima della partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, all’U-Power Stadium, contro l’Inter di Cristian Chivu.

Che partita ti aspetti?

“Sappiamo che loro sono una grande squadra, sono molto forti e lo stanno dimostrando anche in campionato. Non sarà una partita facile, dovremo essere compatti per trovare la nostra opportunità.“

La partita con la Roma vi ha dato coraggio?

“È quella la strada che dobbiamo percorrere, con la Roma abbiamo fatto una partita di squadra, siamo stati sempre in partita e poi nel calcio non si sa mai. Faremo il nostro e poi si vedrà.”