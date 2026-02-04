Inter-Torino, la diretta della partita dei quarti di finale di Coppa Italia: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

La sfida di Coppa Italia contro l’Inter arriva a pochi giorni dalla vittoria casalinga, quella contro il Lecce, che ha allontanato i granata da una posizione di classifica critica. Dopo la vittoria contro la squadra di Di Francesco, ora il Torino è chiamato a una prova di coraggio per passare il turno e approdare ai quarti di finale, cosa che non succede da 32 anni, ma anche per accumulare fiducia anche in vista delle prossime partite di campionato. Segui Inter-Torino in diretta su Toro.it.

Inter-Torino 2-1: il tabellino

Marcatori: pt 35′ Bonny (I), st 3′ Diouf (I), st 13′ Kulenovic (T)

Ammoniti: st 26′ Sucic, st 34′ Kamate, st 38′ P. Esposito, st 43′ Maripan

INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (st 35′ L.Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (st 11′ Sucic), Diouf, Cocchi (st 29′ Bisseck); Thuram (st 11′ L. Martinez), Bonny (st 11′ Esposito). A disp. Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All. Chivu.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci (st 16′ Maripan), Coco, Tameze; Pedersen (st 16′ Lazaro), Vlasic, Prati, Anjorin (st 16′ Ilkhan), Obrador (st 41′ Nkounkou); Kulenovic, Njie (st 28′ Zapata). A disp. Israel, Siviero, Ebosse, Perciun. All. Baroni

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Mondin – Ceolin. IV ufficiale: Bonacina. VAR: La Penna.AVAR: Giua

Inter-Torino: la diretta

50′ Triplice fischio, finisce 2-1 la partita dell’U-Power Stadium. I nerazzurri avanzano in semifinale nonostante un secondo tempo di sofferenza dopo aver trovato il raddoppio. Buona reazione Toro al doppio svantaggio, ma è mancato il gol del pareggio.

49′ Dopo un pallone recuperato dal Toro, Zapata, in transizione, spreca una buona chance con un cross altissimo e fuori portata per Kulenovic

48′ Ultimi minuti di speranza per il Toro, l’Inter è tutta chiusa dietro a protezione del risultato

46′ Prati prova il tiro a giro, ma il pallone si spegne largo di poco

45′ Cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, ultime speranze per il Toro

43′ Ammonito Maripan per un fallo su Pio Esposito

41′ Ultima sostituzione Toro: fuori Obrador, dentro Nkounkou

38′ Ammonito Pio Esposito per aver allargato troppo il braccio difendendo un pallone

36′ Ultimi dieci minuti, fase ora confusionaria della partita. L’Inter, quasi mai in controllo dopo il doppio vantaggio, deve ora resistere al pressing del Toro alla ricerca del gol del pareggio

35′ Ultimo cambio per Chivu: fuori Kamate, dentro Luis Henrique

34′ Ammonito Kamate per un fallo su Obrador

29′ Sostituzione Inter: fuori Cocchi, dentro Bisseck

29′ Prati segna il gol del 2-2 su assist di Lazaro, ma il direttore di gara lo annulla per partenza in posizione irregolare del centrocampista granata

28′ Sostituzione Toro: fuori Njie, dentro Zapata

26′ Ammonito Sucic per un fallo su Njie, che resta a terra con i crampi

23′ Più mobilità ora in mezzo al campo per l’inter con Sucic che svaria alla ricerca di spazi

20′ Fase più accesa ora dell’incontro, il 2-1 granata ha acceso la partita che nel frattempo ha visto cambiare tre interpreti per parte

17′ Toro decisamente rivitalizzato, i granata hanno cambiato completamente marcia proprio in seguito al raddoppio nerazzurro, trovando anche il gol che accorcia le distanze

16′ Tripla sostituzione per Baroni: fuori Marianucci, Pedersen, e Anjorin, dentro Lazaro, Maripan, Ilkhan

13′ GOOOLLL 2-1 TORO: Kulenovic, alla prima da titolare in maglia Toro, accorcia le distanze di testa grazie ad un cross di Pedersen sporcato da una deviazione

11′ Triplo cambio per Chivu: fuori Bonny, Thuram e Mkhitaryan, dentro Lautaro, Pio Esposito e Sucic

10′ Bonny si accascia al centro del campo in seguito ad un contrasto con Valsic e chiede subito il cambio

8′ Terzo tiro del Toro subito dopo il raddoopio nerazzurro. Questa volta con Vlasic. Tiro però debole che finisce tra le braccia di Martinez

7′ Altro tiro del Toro questa volta con Vlasic che colpisce l’esterno della rete, pallone però deviato: calcio d’angolo granata

6′ Primo squillo della ripresa per il Toro, con Njie che tutto solo in area calcia scivolando, pallone bloccato facilmente da Martinez

3′ GOL 2-0 INTER: raddoppia l’Inter in apertura di secondo tempo. Thuram, defilato, mette una palla arretrata nel cuore dell’area su cui si avventa Diouf, che firma il 2-0

1′ Al via la seconda frazione tra Inter e Torino

SECONDO TEMPO

46′ Fine primo tempo, si chiude 1-0 per l’Inter la prima frazione: decide il gol di Bonny al 35′

45′ Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara

45′ Kulenovic, servito in area da Vlasic con un passaggio alto, impatta di testa il pallone ma il tiro finisce alto

43′ Ultimi minuti della prima frazione per le due squadre

40′ Mezz’ora ordinata del Toro non è bastata per evitare il vantaggio nerazzurro, nato sul primo vero uno contro uno vinto dagli uomini di Chivu. Nell’occasione grande giocata di Kamate, seguita da un assist chirurgico per servire Bonny in area

35′ GOL 1-0 INTER: Kamate, dopo una grande giocata a liberarsi della marcatura di Obrador, serve dall’out di destra un cross perfetto per Bonny, che deve solo impattare di testa per sbloccare l’incontro

31′ Buona azione del Toro, che recupera palla e si costruisce un’opportunità in transizione grazie ad una serie di scambi. In occasione dell’ultimo, Vlasic appoggia per Prati che con il piede debole non riesce però a centrare lo specchio della porta

28′ Altro calcio piazzato in favore dell’Inter, direttamente tra le braccia di Paleari

25′ Il Toro protesta per via di una segnalazione di fuorigioco ai danni dell’Inter, mentre i granata avevano recuperato il pallone ed erano pronti al contropiede

24′ Momento di pressione dell’Inter che prova a crearsi qualche occasione tramite i cross dagli esterni

22′ Primo calcio d’angolo della partita in favore dell’inter, procurato da uno stop sbagliato da Obrador all’interno dell’area

20′ Occasione Inter al ventesimo, Carlos Augusto dallo spigolo sinistro dell’area calcia da fuori con un mezzo esterno centrando la traversa

18′ Manovra poco fluida dei nerazzurri, anche per via dei tanti volti nuovi poco abituati a giocare insieme

16′ Giro palla dell’Inter al quarto d’ora, i nerazzurri provano a costruire una manovra ma sono costretti regolarmente a passare dagli esterni data la densità centrale del Toro

13′ Un errore in costruzione dell’Inter spalanca un 4 contro 4 per il Toro, Vlasic, in transizione, sbaglia però un filtrante per Njie e il pallone viene intercettato dalla difesa

10′ Chiave tattica simile in questi primi 10 minuti per le due squadre, anche il Toro ricerca la profondità per scavalcare la linea difensiva nerazzurra, praticamente all’altezza del centrocampo

9′ Brivido per l’Inter, Njie scappa in profondità attaccandola con tanto spazio, dopo una serie di rimpalli Cocchi riesce poi ad allontanare una palla vagante in area

5′ Primo tiro in porta della partita, dopo una per cussione di Frattesi Bonny arriva al tiro in porta, facilmente controllato da Paleari

4′ Difesa granata molto alta in questi primi minuti, Chivu chiede a Thuram di puntare la profondità

3′ Moduli speculari per le due squadre, Vlasic e Anjorin si invertono spesso i ruoli, sopratutto quando il croato si abbassa per aiutare la costruzione

1′ Fischia il direttore di gara, è iniziato il quarto di finale tra Inter e Torino

PRIMO TEMPO

Inter-Torino: il prepartita

Ore 20.50 Quando manca un quarto d’ora all’inizio della partita, le squadre stanno rientrando negli spogliatoi. A breve l’annuncio delle formazioni e l’inizio del match tra Inter e Torino.

Ore 20.25 Le squadre sono in campo per il riscaldamento: sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium ci sono anche gli arbitri sul terreno di gioco di Monza.

Ore 20.05 Comunicate le formazioni ufficiali: nel Torino non c’è Adams nonostante la convocazione. Il giocatore ha un problema muscolare e non sarà della partita.

Ore 19.40 I pullman di Inter e Torino sono arrivati allo stadio: fra poco i calciatori si prepareranno per il riscaldamento, attesa per l’annuncio delle formazioni.

Ore 19 Mancano due ore esatte al calcio d’inizio di Inter-Torino. Si gioca all’U-Power Stadium di Monza per l’indisponibilità di San Siro, causa Olimpiadi invernali. A breve in zona stadio sono attesi i bus delle due squadre. Intanto intorno all’impianto ci sono già i primi tifosi: serata molto fredda, i cancelli nel frattempo si sono aperti.

Inter-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita di Coppa Italia tra Inter e Torino sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1. In streaming la partita del Torino sarà trasmessa da Mediaset Infinity: sarà possibile vederla accedendo attraverso Smart Tv, tablet, smartphone e dispositivi compatibili.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. A disp. Di Gennaro, Calligaris, Bastoni, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Pio Esposito, All. Chivu

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Kulenovic, Njie. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. All. Baroni