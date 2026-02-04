Inter-Torino, la diretta della partita dei quarti di finale di Coppa Italia: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino
La sfida di Coppa Italia contro l’Inter arriva a pochi giorni dalla vittoria casalinga, quella contro il Lecce, che ha allontanato i granata da una posizione di classifica critica. Dopo la vittoria contro la squadra di Di Francesco, ora il Torino è chiamato a una prova di coraggio per passare il turno e approdare ai quarti di finale, cosa che non succede da 32 anni, ma anche per accumulare fiducia anche in vista delle prossime partite di campionato. Segui Inter-Torino in diretta su Toro.it.
Inter-Torino 2-1: il tabellino
Marcatori: pt 35′ Bonny (I), st 3′ Diouf (I), st 13′ Kulenovic (T)
Ammoniti: st 26′ Sucic, st 34′ Kamate, st 38′ P. Esposito, st 43′ Maripan
INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (st 35′ L.Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (st 11′ Sucic), Diouf, Cocchi (st 29′ Bisseck); Thuram (st 11′ L. Martinez), Bonny (st 11′ Esposito). A disp. Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All. Chivu.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci (st 16′ Maripan), Coco, Tameze; Pedersen (st 16′ Lazaro), Vlasic, Prati, Anjorin (st 16′ Ilkhan), Obrador (st 41′ Nkounkou); Kulenovic, Njie (st 28′ Zapata). A disp. Israel, Siviero, Ebosse, Perciun. All. Baroni
Arbitro: Marchetti. Assistenti: Mondin – Ceolin. IV ufficiale: Bonacina. VAR: La Penna.AVAR: Giua
Inter-Torino: la diretta
50′ Triplice fischio, finisce 2-1 la partita dell’U-Power Stadium. I nerazzurri avanzano in semifinale nonostante un secondo tempo di sofferenza dopo aver trovato il raddoppio. Buona reazione Toro al doppio svantaggio, ma è mancato il gol del pareggio.
49′ Dopo un pallone recuperato dal Toro, Zapata, in transizione, spreca una buona chance con un cross altissimo e fuori portata per Kulenovic
48′ Ultimi minuti di speranza per il Toro, l’Inter è tutta chiusa dietro a protezione del risultato
46′ Prati prova il tiro a giro, ma il pallone si spegne largo di poco
45′ Cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, ultime speranze per il Toro
43′ Ammonito Maripan per un fallo su Pio Esposito
41′ Ultima sostituzione Toro: fuori Obrador, dentro Nkounkou
38′ Ammonito Pio Esposito per aver allargato troppo il braccio difendendo un pallone
36′ Ultimi dieci minuti, fase ora confusionaria della partita. L’Inter, quasi mai in controllo dopo il doppio vantaggio, deve ora resistere al pressing del Toro alla ricerca del gol del pareggio
35′ Ultimo cambio per Chivu: fuori Kamate, dentro Luis Henrique
34′ Ammonito Kamate per un fallo su Obrador
29′ Sostituzione Inter: fuori Cocchi, dentro Bisseck
29′ Prati segna il gol del 2-2 su assist di Lazaro, ma il direttore di gara lo annulla per partenza in posizione irregolare del centrocampista granata
28′ Sostituzione Toro: fuori Njie, dentro Zapata
26′ Ammonito Sucic per un fallo su Njie, che resta a terra con i crampi
23′ Più mobilità ora in mezzo al campo per l’inter con Sucic che svaria alla ricerca di spazi
20′ Fase più accesa ora dell’incontro, il 2-1 granata ha acceso la partita che nel frattempo ha visto cambiare tre interpreti per parte
17′ Toro decisamente rivitalizzato, i granata hanno cambiato completamente marcia proprio in seguito al raddoppio nerazzurro, trovando anche il gol che accorcia le distanze
16′ Tripla sostituzione per Baroni: fuori Marianucci, Pedersen, e Anjorin, dentro Lazaro, Maripan, Ilkhan
13′ GOOOLLL 2-1 TORO: Kulenovic, alla prima da titolare in maglia Toro, accorcia le distanze di testa grazie ad un cross di Pedersen sporcato da una deviazione
11′ Triplo cambio per Chivu: fuori Bonny, Thuram e Mkhitaryan, dentro Lautaro, Pio Esposito e Sucic
10′ Bonny si accascia al centro del campo in seguito ad un contrasto con Valsic e chiede subito il cambio
8′ Terzo tiro del Toro subito dopo il raddoopio nerazzurro. Questa volta con Vlasic. Tiro però debole che finisce tra le braccia di Martinez
7′ Altro tiro del Toro questa volta con Vlasic che colpisce l’esterno della rete, pallone però deviato: calcio d’angolo granata
6′ Primo squillo della ripresa per il Toro, con Njie che tutto solo in area calcia scivolando, pallone bloccato facilmente da Martinez
3′ GOL 2-0 INTER: raddoppia l’Inter in apertura di secondo tempo. Thuram, defilato, mette una palla arretrata nel cuore dell’area su cui si avventa Diouf, che firma il 2-0
1′ Al via la seconda frazione tra Inter e Torino
SECONDO TEMPO
46′ Fine primo tempo, si chiude 1-0 per l’Inter la prima frazione: decide il gol di Bonny al 35′
45′ Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara
45′ Kulenovic, servito in area da Vlasic con un passaggio alto, impatta di testa il pallone ma il tiro finisce alto
43′ Ultimi minuti della prima frazione per le due squadre
40′ Mezz’ora ordinata del Toro non è bastata per evitare il vantaggio nerazzurro, nato sul primo vero uno contro uno vinto dagli uomini di Chivu. Nell’occasione grande giocata di Kamate, seguita da un assist chirurgico per servire Bonny in area
35′ GOL 1-0 INTER: Kamate, dopo una grande giocata a liberarsi della marcatura di Obrador, serve dall’out di destra un cross perfetto per Bonny, che deve solo impattare di testa per sbloccare l’incontro
31′ Buona azione del Toro, che recupera palla e si costruisce un’opportunità in transizione grazie ad una serie di scambi. In occasione dell’ultimo, Vlasic appoggia per Prati che con il piede debole non riesce però a centrare lo specchio della porta
28′ Altro calcio piazzato in favore dell’Inter, direttamente tra le braccia di Paleari
25′ Il Toro protesta per via di una segnalazione di fuorigioco ai danni dell’Inter, mentre i granata avevano recuperato il pallone ed erano pronti al contropiede
24′ Momento di pressione dell’Inter che prova a crearsi qualche occasione tramite i cross dagli esterni
22′ Primo calcio d’angolo della partita in favore dell’inter, procurato da uno stop sbagliato da Obrador all’interno dell’area
20′ Occasione Inter al ventesimo, Carlos Augusto dallo spigolo sinistro dell’area calcia da fuori con un mezzo esterno centrando la traversa
18′ Manovra poco fluida dei nerazzurri, anche per via dei tanti volti nuovi poco abituati a giocare insieme
16′ Giro palla dell’Inter al quarto d’ora, i nerazzurri provano a costruire una manovra ma sono costretti regolarmente a passare dagli esterni data la densità centrale del Toro
13′ Un errore in costruzione dell’Inter spalanca un 4 contro 4 per il Toro, Vlasic, in transizione, sbaglia però un filtrante per Njie e il pallone viene intercettato dalla difesa
10′ Chiave tattica simile in questi primi 10 minuti per le due squadre, anche il Toro ricerca la profondità per scavalcare la linea difensiva nerazzurra, praticamente all’altezza del centrocampo
9′ Brivido per l’Inter, Njie scappa in profondità attaccandola con tanto spazio, dopo una serie di rimpalli Cocchi riesce poi ad allontanare una palla vagante in area
5′ Primo tiro in porta della partita, dopo una per cussione di Frattesi Bonny arriva al tiro in porta, facilmente controllato da Paleari
4′ Difesa granata molto alta in questi primi minuti, Chivu chiede a Thuram di puntare la profondità
3′ Moduli speculari per le due squadre, Vlasic e Anjorin si invertono spesso i ruoli, sopratutto quando il croato si abbassa per aiutare la costruzione
1′ Fischia il direttore di gara, è iniziato il quarto di finale tra Inter e Torino
PRIMO TEMPO
Inter-Torino: il prepartita
Ore 20.50 Quando manca un quarto d’ora all’inizio della partita, le squadre stanno rientrando negli spogliatoi. A breve l’annuncio delle formazioni e l’inizio del match tra Inter e Torino.
Ore 20.25 Le squadre sono in campo per il riscaldamento: sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium ci sono anche gli arbitri sul terreno di gioco di Monza.
Ore 20.05 Comunicate le formazioni ufficiali: nel Torino non c’è Adams nonostante la convocazione. Il giocatore ha un problema muscolare e non sarà della partita.
Ore 19.40 I pullman di Inter e Torino sono arrivati allo stadio: fra poco i calciatori si prepareranno per il riscaldamento, attesa per l’annuncio delle formazioni.
Ore 19 Mancano due ore esatte al calcio d’inizio di Inter-Torino. Si gioca all’U-Power Stadium di Monza per l’indisponibilità di San Siro, causa Olimpiadi invernali. A breve in zona stadio sono attesi i bus delle due squadre. Intanto intorno all’impianto ci sono già i primi tifosi: serata molto fredda, i cancelli nel frattempo si sono aperti.
Inter-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming
La partita di Coppa Italia tra Inter e Torino sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1. In streaming la partita del Torino sarà trasmessa da Mediaset Infinity: sarà possibile vederla accedendo attraverso Smart Tv, tablet, smartphone e dispositivi compatibili.
Inter-Torino: le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. A disp. Di Gennaro, Calligaris, Bastoni, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Pio Esposito, All. Chivu
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Kulenovic, Njie. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. All. Baroni
Il gioco c’è,lo si è visto per lunghi tratti, prestazione che rincuora…. siamo stati solo un po’ sfortunati a prendere gol a freddo. La reazione c’è stata, grazie anche al calore dei nostri tifosi.Abbiamo giocato contro una grande squadra, quindi direi bene dai.
la prestazione bene dai, Casadei direi bene, i nuovi acquisti si sono mossi bene dai, è importante, peccato per il fuorigioco di Adams, però direi bene dai
Tameze centrale fa spavento 3 metri davanti all’ uomo da marcare.
Lazaro gioca poco ma è sempre inguardabile, un cross da punizione da mettere sul dischetto lo tira in fallo laterale.
Zapata era stanco dopo 3 minuti, bho.
E potrei andare avanti.
L’allenatore un’ ameba sempre.
Dichiarazione del nano : “spero nella riconoscenza dei tifosi per le soddisfazioni che riesco da 20 anni a fornire”