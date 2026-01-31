Toro.it

L’ex centrocampista del Torino ha esordito col Beskitas ma la sua partita è durata pochissimo a causa di un rosso diretto

Un cartellino rosso dopo appena sei minuti dal suo ingresso. Asllani, che ieri ha raggiunto il Besiktas, sua nuova squadra, ha esordito contro il Konyasport, subentrando al 76′. Ebbene, la sua gara è durata appena sei minuti perché il giocatore ha commesso un’entrata su Turuc giudicata dall’arbitro da espulsione diretta. Dopo un controllo Var, infatti, il direttore di gara gli ha mostrato il rosso.

Kristjan Asllani of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and AC Milan.
2 Commenti
Berggreen
Berggreen
44 minuti fa

Un uomo duro,mette sempre grinta e determinazione in campo. Sicuro di sé e impavido… tremendo soprattutto sui calci piazzati,a Lecce ha distrutto la porta col rigore calciato con una potenza inaudita.

Sogno granata
Sogno granata
1 ora fa

Dove va lascia il segno…

