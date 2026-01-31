L’ex centrocampista del Torino ha esordito col Beskitas ma la sua partita è durata pochissimo a causa di un rosso diretto

Un cartellino rosso dopo appena sei minuti dal suo ingresso. Asllani, che ieri ha raggiunto il Besiktas, sua nuova squadra, ha esordito contro il Konyasport, subentrando al 76′. Ebbene, la sua gara è durata appena sei minuti perché il giocatore ha commesso un’entrata su Turuc giudicata dall’arbitro da espulsione diretta. Dopo un controllo Var, infatti, il direttore di gara gli ha mostrato il rosso.