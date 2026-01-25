Carriera calcistica e caratteristiche tecniche del difensore centrale Tchoca del Corinthians che piace al Torino

La società granata, ancora a caccia di un difensore, ha messo gli occhi nella sessione invernale 2026 sul centrale difensivo Tchoca, attualmente in forza al Corinthians.

Joao Pedro Tchoca è nato il 31 dicembre 2003 a Sete Lagos in Brasile, è un difensore classe 2003, alto 192 cm e di piede destro. Il calciatore è stato individuato da Petrachi e dai suoi collaboratori come un papabile rinforzo per la squadra di Baroni, che necessita di un ulteriore difensore per poter continuare a giocare con una difesa a 3, oltre che per porre rimedio alle enormi lacune difensive.

La carriera

Tchoca è un difensore centrale cresciuto nelle giovanili U17 del Corinthians, fino all’approdo nella squadra U20 nella stagione 2020/2021. Il calciatore brasiliano, dopo aver maturato esperienza e padronanza del gioco, esordisce nella prima squadra del Corinthians il 16 giugno 2024, nel campionato di prima divisione brasiliana. Durante la sessione del mercato estivo di quello stesso anno, il calciatore verrà girato in prestito al Crera, squadra del campionato di seconda divisione brasiliana, dove concluderà la stagione al termine della quale tornerà di nuovo al Corinthians. il Difensore, al suo ritorno, ha potuto togliersi una grande soddisfazione giocando la sua prima Coppa Libertadores il 19 febbraio 2025 e qualche mese dopo anche la coppa Sudamericana.

Le caratteristiche

Tchoca nasce come centrale difensivo, adattabile sia a una difesa a quattro che a tre come dimostra la sua carriera calcistica. i 192 cm di altezza fanno del difensore brasiliano un elemento fisico e ben strutturato che li permette di essere incisivo nei duelli aerei.