I due giocatori, ancora alle prese con i rispettivi infortuni muscolari, saranno costretti a saltare la sfida contro il Torino

Torino-Lecce sarà una partita delicata per i granata, che in caso di un ennesimo passo falso rischierebbero di ritrovarsi nuovamente invischiati nella lotta salvezza.

Anche gli uomini di Di Francesco saranno motivati a ottenere un risultato positivo all’Olimpico Grande Torino, per aumentare il margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Tuttavia, il tecnico dovrà fare a meno di Berisha e Camarada: l’albanese è ancora fermo per una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, con recupero previsto nelle prime settimane di febbraio, mentre l’attaccante italiano rimarrà ai box a causa di un intervento alla spalla, il cui recupero è stimato verso la fine di aprile.