Il sindaco Lo Russo torna a parlare della questione stadio, l’obiettivo è garantire una casa permanente al Torino, la palla passa a Cairo

Dopo che nella giornata di ieri l’assessore allo sport Domenico Carretta si era espresso in Consiglio Comunale riguardo la questione ancora irrisolta del futuro dello Stadio Grande Torino, rimarcando la volontà di trovare una soluzione a lungo termine, nella giornata di oggi è tornato a parlare anche il sindaco Lo Russo ai microfoni di ToRadio.

Le parole di Lo Russo

Ecco le parole del sindaco di Torino Stefano Lo Russo: “Noi perseguiamo l’obiettivo che ci siamo dati nel programma, ovvero fare in modo che il Torino abbia la sua casa. L’abbiamo chiamata la Cittadella Granata. Il Torino ha tre siti dove in qualche modo svolge la sua attività: lo stadio, il Filadelfia e il Robaldo. Il Torino ha accelerato e a breve il Robaldo sarà definitivamente completato. Un elemento molto positivo per il settore giovanile. L’obiettivo nostro è garantire alla società, alla squadra e alla città, lo dico con franchezza, che il Toro possa avere una casa, una sede permanente. È l’obiettivo che ci siamo dati. Sono in corso interlocuzioni. La Città sta svolgendo tutti i passaggi amministrativi che deve compiere. Penso di poter essere ottimista, cioè che rispetteremo i tempi che ci siamo dati”.