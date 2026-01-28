Rese note le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti per la sfida di Coppa Italia tra Inter e Torino a Monza

Il Torino ha reso note, sui propri canali ufficiali, le modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti dell’U-Power Stadium di Monza, che ospiterà il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino, in programma il 4 Febbraio alle ore 21:00 (si giocherà a Monza dato l’impiego di San Siro per gli eventi relativi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina).

Le modalità di vendita

La capienza del settore è di 1.100 posti, i quali saranno riservati ai titolari di Card Cuore Granata. I biglietti saranno in vendita sul sito Vivaticket e nei punti vendita della rete Vivaticket al prezzo di €10, oltre commissioni di servizio.

Dalle ore 16.00 di mercoledì 28 gennaio e fino alle ore 12.00 di venerdì 30 gennaio, gli abbonati della “Fase 1” (ovvero coloro che si sono abbonati entro il 15/07) potranno acquistare in via anticipata i biglietti, inserendo il numero della tessera Cuore Granata, sul quale è caricato l’abbonamento, nel campo codice coupon quando richiesto.

Dalle ore 12.00 di venerdì 30 gennaio la vendita sarà estesa a tutti i titolari di tessera Cuore Granata, inclusi quindi anche tutti gli abbonati che non avranno acquistato nella prima fase dedicata, per le disponibilità residue.