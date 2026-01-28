La fragilità difensiva di quest’anno riporta il Torino alla stagione 2002-2003, dove subì tre sconfitte con almeno 5 gol subiti

Il Torino di Baroni, fin dall’inizio del campionato, aveva già strappato il primo record negativo stagionale, dando un pessimo presagio per il suo proseguo: i granata, infatti, non hanno mai perso la prima giornata di Serie A con 3 o più gol di scarto. A questo deplorevole record, che si sperava fosse l’ultimo, se ne aggiunge un altro forse ancor più preoccupante: il Torino non ha subito 3 goleade in una stagione da quella del 2002-2003, conclusa con la 5° retrocessione nella storia.

Un Torino che eguaglia solo record negativi

Il Torino di Baroni, a parte il record positivo del derby della Mole, ne ha poi collezionati solo di negativi iniziando col difficile esordio e finendo con le 3 sconfitte dilaganti (contro l’Inter, appunto, quando ha subito cinque gol, stesso numero subito all’andata col Como prima delle sei reti subite dai lariani al ritorno).

2002-2003, una stagione iniziata male e finita peggio

Tutto riporta al 2002/2003. E’ il secondo anno consecutivo in Serie A e il Torino di Camolese si appresta a dare seguito all’ottima stagione precedente. Le cose, però, non andranno così e alla 9a giornata arriverà il suo esonero in favore di Ulivieri, con il quale il Torino concluderà la stagione all’ultimo posto in classifica che sancirà il ritorno in Serie B. Quella tragica annata porta con sé un altro aspetto, che si collega in maniera pericolosa a quella attuale. La squadra allenata da Ulivieri, è l’ultima ad aver collezionato 3 sconfitte con almeno 5 gol subiti, prima che il Torino di Baroni si aggiungesse alla lista. Nella stagione 2002-2003 il Torino perse precisamente due volte per 5-0 contro Lazio e Perugia e 6-0 contro il Parma.