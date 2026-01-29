Gli esami strumentali hanno confermato l’infortunio con prognosi da definire per Ismajli, ora tocca a Maripan tornare a guidare la difesa

Dopo l’annuncio dell’interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra che ha colto Ismajli al 20′ di Como-Torino, i granata, oltre a dover ancor più accelerare sul mercato per rinforzare la rosa, dovranno valutare come sostituire il difensore albanese nelle prossime imminenti uscite della squadra. Il calciatore ex-Empoli sarà sicuramente assente sia nel match con il Lecce che in quello di Coppa Italia contro l’Inter e dopodiché sarà probabilmente costretto a saltare anche le successive partite con Fiorentina, Bologna e Genoa, ma questo dipenderà dall’evolversi del suo percorso di recupero. L’opzione più efficiente e possibile al quale Baroni si affiderà per sostituire Ismajli è il ritorno in campo dal primo minuto di Guillermo Maripan.

Riecco Maripan

Il difensore cileno è partito dalla panchina nel match vinto in Coppa Italia contro la Roma, in quel caso per rifiatare delle numerose partite giocate precedentemente, ma dopo quel giorno non è più partito titolare, né in campionato contro la Roma, né contro il Como (subentrando proprio al posto di Ismajli al 20′). Il difensore ex-Monaco, al netto delle ultime gare, si è dimostrato sempre una pedina solida della retroguardia granata, e sebbene le scelte tecniche dell’ultimo periodo potrà sicuramente ritrovare la continuità che gli serve per aiutare quella che in questo momento rimane la peggior difesa della Serie A.

Miglior media voto in difesa

A dimostrare il buon lavoro fatto da Maripan fino a qui in questa stagione sono anche i voti raccolti dal cileno, che nel Torino è il miglior difensore per media voto con la nona migliore della rosa, tenendo presente che, partecipando maggiormente alle azioni da gol, i giocatori offensivi tendono ad avere sempre un leggero margine di vantaggio sui difensori. Al di là di ciò, Maripan paga alcune partite in cui non è stato concentrato come al solito, che guarda caso sono proprio le gare in cui i granata hanno subito di più: l’andata contro il Como, il disastro di San Siro contro l’Inter alla prima giornata, oppure la partita casalinga contro l’Atalanta. Purtroppo per il Toro (dato l’infortunio di Ismajli), ma per fortuna per Maripan, il cileno avrà con ogni probabilità nuove chance per cancellare eventuali ripensamenti sul suo conto dello staff tecnico granata.