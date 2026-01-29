I granata ospiteranno i salentini al Grande Torino in occasione della 23a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

In occasione della 23a giornata di Serie A, il Torino, reduce dal brutto 6-0 di Como, ospita il Lecce, per quello che si può ormai definire uno scontro diretto per la salvezza.

Sulla carta ci si aspetta un match equilibrato, con il clima che sarà verosimilmente silenzioso, data la protesta dei gruppi organizzati della curva Maratona, che hanno deciso di lasciare vuoto il settore come protesta nei confronti della società e del presidente Urbano Cairo.

La partita, in programma alle ore 12:30 di domenica 1 febbraio, sarà visibile su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.