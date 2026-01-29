I numeri di Torino-Lecce / I giallorossi in trasferta non vincono da novembre, i granata arrivano con 6 sconfitte casalinghe all’attivo

Si avvicina la 23a giornata di Serie A che, alle ore 12:30 di domenica 1 febbraio, vedrà contrapporsi Torino e Lecce allo Stadio Grand Torino. Ai granata di Baroni fanno visita i salentini di Eusebio Di Francesco, per quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio scontro salvezza. Infatti, dopo le ultime 4 sconfitte consecutive, il Toro si è trovato immerso tra le squadre a rischio e si trova soltanto a +6 sulla zona rossa. Il Lecce invece si classifica attualmente come 17a della classe, una posizione sotto al Toro, ma solo 1 punto sopra alla Fiorentina 18a. Entrambe le squadre dovranno quindi conquistare i 3 punti. In casa Toro trema anche il tecnico Baroni, in caso di mancata vittoria è molto viva l’ipotesi del suo esonero.

Le due strisce negative

Il Toro sta vivendo un periodo terribile nelle mura amiche, non vince davanti al suo pubblico da 8 giornate di campionato, quando la vittoria arrivò per 1-0 contro la Cremonese, il 13 dicembre scorso. Dal canto suo il Lecce è terz’ultima in classifica guardando solo i match giocati lontano dal Via del Mare, con solo 8 punti guadagnati con 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo risultato utile in trasferta dei salentini è arrivato all’Allianz Stadium il 3 gennaio, con il pareggio per 1-1 contro la Juventus, ma l’ultima vittoria lontano da casa è molto più datata, risale addirittura a 13 giornate fa, quando il Lecce vinse a Firenze 0-1 il 2 novembre.

I numeri delle due squadre

A livello di percentuale realizzativa colpiscono i soli 6 gol realizzati in trasferta dal Lecce, che in trasferta ha sempre dato vita a partite con pochi gol da una parte e dall’altra, potrebbe quindi bastare un episodio a decidere la sfida del Grande Torino. Per quanto riguarda i granata di Baroni, oltre alla difesa che imbarca acqua da ogni parte (20 gol subiti sia in casa che in trasferta). Il Toro dovrà essere bravo a sfruttare specialmente i secondi 45′, che sono quelli che più hanno penalizzato il Lecce in questa stagione, infatti se si contassero solo i primi tempi il Lecce si troverebbe addirittura undicesimo in classifica.