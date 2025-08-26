Crollo totale del Torino, battuto 5-0 dall’Inter all’esordio in campionato: e c’è un dato che fa preoccupare i tifosi

Male, molto male l’inizio di Serie A del Torino. I granata si schiantano sull’Inter a San Siro, venendo sconfitti 5-0. Troppa qualità da parte dei nerazzurri sì, ma anche troppi errori banali dei ragazzi di Baroni, che al netto delle difficoltà sulle palle inattive hanno regalato due gol e mezzo agli avversari con delle sciocchezze nella costruzione dal basso (prima con Gineitis a servire Lautaro, poi con Israel). Una gara senza storia, in cui la squadra di Chivu ha calciato 20 volte e non è mai stata messa in difficoltà da Simeone e compagni, i quali hanno provato ogni tanto a uscire la testa dall’acqua con delle conclusioni da fuori area che non hanno mai impensierito Sommer.

Record negativo

Tutto questo ha portato il Torino a far segnare un record negativo, un dato che sa di prima volta nell’intera storia del club: i granata non avevano infatti mai perso una prima giornata di Serie A con uno scarto dai tre gol in su. Questa volta ne sono arrivati invece addirittura 5. Un record al contrario dunque, in una serata dalla quale la squadra di Baroni esce con nulla da salvare e tutto da dimenticare. Avvio molto negativo per Casadei&co, che avranno la possibilità di rifarsi tra meno di una settimana contro la Fiorentina: servirà però tanto lavoro da fare sul campo e non solo; un aiuto in questo senso deve arrivare anche dalla dirigenza, che ha il compito di consegnare all’allenatore gli ultimi due innesti di questa sessione estiva di calciomercato.