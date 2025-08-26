Ecco tutti i numeri della sfida di San Siro: dominio dell’Inter, una sola occasione per i granata contro le 6 dei nerazzurri

Il Torino a San Siro ha dato avvio alla propria stagione scendendo in campo contro una delle squadre favorite per la vittoria finale della Serie A.

I granata contro l’Inter hanno condotto una prova negativa, senza particolari spunti offensivi che abbiano messo in difficoltà la porta di Sommer. Le maggiori difficoltà del Torino si sono però registrate in fase di copertura, i granata si sono infatti rivelati troppo fragili difensivamente. A testimoniarlo sono i dati dell’incontro: ben 20 tiri realizzati dai padroni di casa contro i 12 del Torino. Tra questi però, l’Inter ha centrato lo specchio della porta in 9 occasioni, riuscendo a realizzare 5 gol. Si tratta quindi di più di un gol ogni due tiri tentati. Questa statistica non fa sorridere al Torino che nei suoi tentativi è riuscito a trovare la porta solamente in 4 occasioni, senza quasi mai impensierire realmente l’estremo difensore dell’Inter.

I dati sul possesso palla

L’Inter contro il Torino ha dominato tutti i 90 minuti dell’incontro, e grazie alla serata no dei granata, i nerazzurri hanno potuto indirizzare l’inerzia della partita con discreta facilità. I padroni di casa hanno diretto il gioco registrando il 60% di possesso palla, mentre i granata con il loro 40% hanno tentato di ripartire e costruire gioco per cercare di rimettere in discussione il risultato. Il dominio dell’Inter è parso evidente, e grazie all’elevata accuratezza dei passaggi, testimoniata dal 92% di precisione, la squadra di Chivu ha puto impostare le proprie azioni offensive con una sostanziale rapidità ed efficacia.

Numero dei falli favorevole all’Inter

In una partita difficile, testimoniata dai 5 gol subiti, i tifosi granata si sarebbero aspettati una reazione oltre che nel gioco anche dal punto di vista emotivo da parte della propria squadra. Il Torino è infatti parso troppo superficiale, senza la cattiveria agonistica per tentare di recuperare il possesso. A testimoniarlo sono i numeri dei falli, 6 del Torino contro i 14 dell’Inter.