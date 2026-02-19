L’ultima punizione messa segno dai granata è quella di Adem Ljajic della stagione 2016/2017, poi il vuoto

Il Torino non segna su punizione dalla stagione 2016/2017, quando l’allenatore era Mihajlovic e le chiavi dell’attacco erano affidate al tridente Ljajic-Belotti-Iago Falque, insomma, delle componenti che rievocano piacevoli ricordi nella mente dei tifosi granata. Ad essere diventato ormai un ricordo c’è anche il gol su calcio di punizione, avvenuto l’ultima a volta proprio a Marassi il 21 maggio 2017.

La punizione (deviata) di Ljajic contro il Genoa

L’ultima segnatura di una rete su calcio piazzato risale al 2017, non a caso l’autore è Adem Ljajic, un giocatore capace di siglare uno splendido gol su punizione durante il derby della Mole appena due settimane prima. La punizione in questione, deviata vistosamente da Veloso, è stata messa a segno nei minuti finali della gara senza però incidere sul risultato finale che vedrà i granata uscire sconfitti dalla gara. Seppur il Toro abbia avuto più giocatori potenzialmente in grado, nessuno è mai più riuscito a segnare su punizione.

Da Verdi a Coco, passando per Miranchuk

Il Toro ha avuto, negli anni avvenire, diversi profili potenzialmente in grado di creare pericoli sui calci piazzati, uno fra tutti Simone Verdi. Il più grande acquisto dell’era Cairo, acquistato dal Napoli, aveva messo in mostra le sue doti a Bologna dove, in una partita, segnò addirittura due reti con due piedi diversi su calcio di punizione. Doti che non sono mai state riproposte in maglia granata, come quelle di Pjaca, Miranchuk e Rodriguez, altri tre buoni tiratori che in carriera hanno spesso sentenziato da calcio piazzato. Se i calciatori appena citati sono stati spesso vicini a rompere il tabù, non si può dire lo stesso degli ultimi tiratori granata (Biraghi e Coco), mai realmente in grado di creare pericoli.