Lo scozzese si è fermato, ora il ballottaggio è tra il croato e Zapata per un posto accanto a Simeone

Contro il Bologna altra partita senza gol per gli attaccanti del Torino: dal 1′ sono partiti Ché Adams e Simeone, ma il primo è stato sostituito all’intervallo (e non sarà a disposizione, visto l’infortunio) da Zapata, mentre l’argentino non ha brillato nella sfida del Grande Torino (è pur vero che torna da un infortunio). Un Toro, quello di Baroni, in cui gli attaccanti stanno sempre meno trovando la via del gol e a segnare – anche se poco – sono difensori e centrocampisti, su tutti Vlasic e nell’ultimo periodo Casadei. In totale quest’anno sono solo 11 i gol complessivi fatti da Adams e Simeone, probabilmente Baroni si aspettava di più, contando che oltre a loro in attacco si conta un solo gol per Njie, Zapata e per l’ormai ex-granata Ngonge.

Zapata fuori forma

Nonostante il buon guizzo che ha portato al gol di Vlasic, non si può neanche dire che Zapata sia in questo momento una riserva degna di questo nome: il colombiano è ancora apparentemente indietro per quanto riguarda la condizione fisica, specialmente ripensandolo a prima dell’infortunio al crociato dell’anno scorso. Il 91 granata non ha più ritrovato velocità e perde molti più palloni rispetto al tempo, con errori tecnici anche banali e che da uno come lui non ci si aspetterebbe di vedere.

Il momento di Kulenovic

In questo caso sarebbe il caso di dire che tra i 3 litiganti il quarto gode, e il quarto sarebbe Sandro Kulenovic, nuovo acquisto della sessione di calciomercato invernale dalla Dinamo Zagabria e che da subito ha fatto ben vedere quando chiamato in causa. Per lui gol al debutto in Coppa Italia contro l’Inter, dotato di un’importante fisicità potrebbe essere l’asso nella manica (se così si può chiamare) di Baroni. Il croato ha le carte in regola per trovare spazio in un attacco in difficoltà e potrà dara il suo aiuto in una lotta salvezza che si preannuncia più calda di quanto si pensasse.