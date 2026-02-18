Le ultime notizie sugli infortunati del Torino in vista dei prossimi impegni di campionato: tanti ancora in dubbio, Ilic rivede il gruppo

Il Torino è prossimo a una trasferta il cui eventuale esito negativo potrebbe rivelarsi determinante per le concrete possibilità che la squadra di Baroni venga poi coinvolta all’interno della lotta retrocessione.

In vista della sfida contro il Genoa, è tempo di valutare gli ultimi aggiornamenti delle condizioni fisiche dei giocatori che nelle ultime settimane sono rimasti fermi ai box per infortunio. Al momento, tra i granata indisponibili ci sono: Ismajli, Obrador, Ilic e Anjorin, ma nei prossimi allenamenti lo staff tecnico del Torino valuterà un loro possibili impiego per la gara contro il Genoa.

Lavoro differenziato per Ismajli, Obrador e Anjorin

Tra i giocatori ancora indisponibili, Ismajli Obrador e Angorin sono i tre che nelle ultime settimane hanno svolto un lavoro differenziato dal resto della squadra granata. Il difensore albanese dopo essere stato sostituito nel corso della sfida contro il Como, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra. L’esterno spagnolo invece, alla metà della sfida contro la Fiorentina è stato sostituito per un infortunio che si è poi rivelato essere un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. Anjorin invece, è rimasto escluso dai convocati di Baroni per la sfida contro il Bologna a causa di un affaticamento muscolare che nell’ultima settimana lo ha costretto a raggiungere i suoi compagni per svolgere degli allenamenti personalizzati.

Ilic verso il ritorno in campo

Sorge invece ottimismo per le condizioni di Ilic, che nelle scorse giornate è tornato a svolgere una parte di allenamento con il resto della rosa granata. Il serbo è stato a lungo indisponibile a causa della lombalgia che l’ha tenuto fermo negli ultimi due mesi. L’ultima apparizione del serbo in campionato risale infatti alla sfida del 21 dicembre contro il Sassuolo, ma dopo il recente lungo percorso di riabilitazione, il classe 2001 sembra essere sulla via del rientro completo in gruppo.