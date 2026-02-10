Il terzino granata è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno chiarito le sue condizioni fisiche
Non arrivano buone notizie in casa granata, il Torino FC, infatti, attraverso i propri canali ha reso note le condizioni di Obrador, uscito anzitempo dalla sfida contro la Fiorentina. “Rafel Obrador è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.
Come ho scritto qualche giorno fa, se prendi “giocatori” che non giocano da mesi/anni lo devi mettere in preventivo. Questa è la cairese. Una porcheria.
Il calcio moderno è uno spettacolo, fanno due partite e si spaccano, boh.