Il terzino granata è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno chiarito le sue condizioni fisiche

Non arrivano buone notizie in casa granata, il Torino FC, infatti, attraverso i propri canali ha reso note le condizioni di Obrador, uscito anzitempo dalla sfida contro la Fiorentina. “Rafel Obrador è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.