Il terzino granata è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno chiarito le sue condizioni fisiche

Non arrivano buone notizie in casa granata, il Torino FC, infatti, attraverso i propri canali ha reso note le condizioni di Obrador, uscito anzitempo dalla sfida contro la Fiorentina. “Rafel Obrador è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.

Rafel Obrador of Torino FC kicks the ball during the Coppa Italia quarter final football match between FC Internazionale and Torino FC.

ultimo aggiornamento: 10-02-2026

Kawasaki77
Kawasaki77
11 minuti fa

Come ho scritto qualche giorno fa, se prendi “giocatori” che non giocano da mesi/anni lo devi mettere in preventivo. Questa è la cairese. Una porcheria.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
17 minuti fa

Il calcio moderno è uno spettacolo, fanno due partite e si spaccano, boh.

