Il Cholito dal suo arrivo in granata non hai mai mancato di centrare la rete in più di 4 partite giocate di fila

Dopo aver saltato le ultime partite per infortunio, Simeone è tornato a calcare il terreno di gioco contro la Fiorentina, quasi un mese dopo l’ultima apparizione.

La notizia è un motivo di entusiasmo per l’ambiente granata: il Cholito, oltre a essere un punto di riferimento prezioso, è anche il miglior realizzatore del Torino. Attualmente condivide questo primato con Vlasic e, nella prossima gara all’Olimpico Grande Torino, Baroni potrà contare su entrambi i giocatori. Non è ancora certo se Simeone partirà dal primo minuto, ma, considerato il pieno recupero della sua condizione, è verosimile che avrà comunque spazio a partita in corso.

Simeone cerca il gol in campionato

Simeone, dal suo arrivo a Torino, ha raramente saltato una partita e non ha mai mancato il tabellino dei marcatori per più di quattro gare consecutive. Nelle partite disputate, il Cholito ha sempre trovato il gol con regolarità, ma se non dovesse segnare contro il Bologna, la sua striscia senza reti si allungherebbe ulteriormente. Escludendo le quattro partite saltate per infortunio, Simeone è rimasto a secco contro Fiorentina, Roma, Atalanta e Udinese: una serie che, se dovesse proseguire, diventerebbe la più lunga dall’inizio della sua esperienza in granata.

Diversi interpreti a disposizione di Baroni

Nelle ultime settimane, il Torino ha visto l’inserimento di Kulenovic in rosa e l’aumento del minutaggio di Njie nelle gare in cui è stato impiegato. Con questi due giocatori, insieme ad Adams e Zapata, titolari di riferimento del momento, Baroni dispone di una discreta disponibilità di opzioni per schierare l’assetto offensivo a seconda dell’avversario. Nonostante la condizione non ancora ottimale di Simeone, il tecnico granata difficilmente rinuncerà al suo miglior realizzatore. Nelle prossime partite, dunque, l’argentino potrebbe ritrovare il posto da titolare, aumentando le possibilità di aiutare la squadra con i suoi gol.