A 3 mesi dalla fine del campionato, ancora nessuno esordio da parte dei ragazzi della Primavera in prima squadra

La stagione dei granata è verosimilmente terminata con la sconfitta per 2-1 in Coppa Italia contro l’Inter, che ha sancito l’uscita ai quarti di finale della competizione. La parola “fine” alle stagioni granata è sancita dallo svanimento di obiettivi con largo anticipo rispetto alla fine di queste, una condizione che sembra preoccupare solo i tifosi, alla quale purtroppo si stanno abituando. Ebbene, in una realtà in cui gli obiettivi stagionali non sono pervenuti, rimane un unico valido stimolo che è la valorizzazione del settore giovanile. Dall’inizio del campionato fino ad oggi, non si registra un solo esordio nel campionato di massima serie dei ragazzi della Primavera del Torino, un dato che fa storcere il naso solo a quei pochi che credono ancora nel valore dei settori giovanili come serbatoi delle prime squadre, nonché futuro prossimo della Nazionale.

Con Baroni ancora 0 esordienti del vivaio

La stagione passata ha portato con sé non la consapevolezza di aver raggiunto un buon piazzamento in campionato, ma quella di aver fatto esordire ragazzi talentuosi della primavera granata. sotto la guida di Paolo Vanoli, infatti, hanno esordito ben 6 profili del settore giovanili: Njie, Ciammaglichella, Perciun, Cacciamani, Gabellini e Dembélé.

Prima di lui lo stesso era accaduto con Juric: la scelta di portare in Prima squadra Gineitis e di farlo esordire è stata del croato, che tra gli altri ha lanciato in A pure Dellavalle e Savva. E anche andando indietro nel tempo è accaduto con Mazzarri (ha lanciato Buongiorno) e Longo, per citare un paio di esempi.

Quest’anno ancora nessun esordio in Serie A, nonostante più di un giocatore sia stato già convocato. Uno tra tutti Mattia Pellini, capitano e difensore centrale della squadra di Baldini, che è stato convocato da Baroni ma mai impiegato, nemmeno per uno spezzono. Stesso discorso vale per Wisdom Acquah che non è mai andati oltre la convocazione. A 3 mesi dalla fine del campionato il Torino è, dunque, ancora in corsa per l’ultimo vero obiettivo stagionale.