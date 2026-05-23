La diretta dell’allenamento a porte aperte di oggi al Filadelfia alla vigilia del derby della Mole

Reduce dal ko esterno contro il Cagliari, il Torino di D’Aversa si prepara a ospitare la Juventus allo stadio Olimpico Grande Torino nell’ultima giornata del campionato 2025/26. Domani alle 20:45 andrà in scena il primo Derby della Mole della storia disputato all’ultima giornata di Serie A. Come di consueto, l’allenamento della viglia del derby verrà disputato oggi a porte aperte, con centinaia di tifosi che si preparano quindi ad affollare il Filadelfia per caricare la squadra in vista della partita di domani. Le porte del Filadelfia si riaprono quindi a distanza di due mesi: questa sarà la quinta volta in stagione che viene aperto in settimana per permettere ai tifosi di assistere all’allenamento. La prima volta è stata sabato 12 luglio, in piena estate, poi la replica mercoledì 22 ottobre, quando il Torino aveva appena battuto il Napoli in casa 1-0 con gol di Simeone. Successivamente il Filadelfia è stato aperto anche il 4 e il 15 novembre, e l’ultima volta lo scorso 16 marzo.

La diretta dell’allenamento

Ore 11.13 La curva Maratona ha appena esposto uno striscione in vista del derby di domani, che recita: “Per quelle mer** nessuna pietà“

Ore 11.05 Circa 2000 tifosi hanno preso posto sugli spalti per assistere all’allenamento: grande affluenza di pubblico in vista del derby. Nel frattempo, la squadra è entrata in campo per il riscaldamento

Ore 10.50 I cancelli sono stati aperti e i primi tifosi sono entrati al Filadelfia

Ore 10.40 I tifosi fuori dai cancelli spettano l’apertura, tra pochi minuto potranno entrare in cortile e prendere posto sugli spalti per assistere alla seduta d’allenamento