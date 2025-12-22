L’ex capitano dello scudetto sarà il rappresentante della Regione e vice presidente della Fondazione

Si rinnova il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Filadelfia. Sono stati nominati i rappresentanti di Comune e Regione: confermato Luca Asvisio, che sarà ancora il rappresentante della città mentre entra come rappresentante della Regione Piemonte. Asvisio sarà il presidente della Fondazione, Sala il suo vice. Ferrauto continuerà ad essere rappresentante del Torino FC, Angelo Cereser e Domenico Beccaria rappresenteranno i tifosi e saranno gli altri consiglieri.