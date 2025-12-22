Toro.it

L’ex capitano dello scudetto sarà il rappresentante della Regione e vice presidente della Fondazione

Si rinnova il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Filadelfia. Sono stati nominati i rappresentanti di Comune e Regione: confermato Luca Asvisio, che sarà ancora il rappresentante della città mentre entra come rappresentante della Regione Piemonte. Asvisio sarà il presidente della Fondazione, Sala il suo vice. Ferrauto continuerà ad essere rappresentante del Torino FC, Angelo Cereser e Domenico Beccaria rappresenteranno i tifosi e saranno gli altri consiglieri.

Claudio Sala
ultimo aggiornamento: 22-12-2025

mavafancairo
mavafancairo
2 ore fa

ora che il CdA è al completo, mi auguro che non si trovino altre scuse e non si perda altro tempo nel procedere a terzo lotto e spostamento del Museo del Grande Torino al Fila

madde71
madde71
1 ora fa
Reply to  mavafancairo

ferrauto….

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  madde71

Il figlio giocava nel toro,portiere, scarso come pochi…

Last edited 1 ora fa by Kawasaki77

