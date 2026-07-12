Toro.it

Al termine della sessione di allenamento tre giocatori del Torino si sono concessi qualche minuto con i tifosi per la firma di autografi

Terminata la sessione di allenamento a porte aperte al Filadelfia. Domenica 12 luglio, prima della partenza di domani per Pinzolo, si è svolto l’allenamento davanti al pubblico per la squadra di Abate. A fine allenamento, tre giocatori si sono spostati verso la curva per fare foto e firmare autografi. Si tratta di Giovanni Simeone, Saul Coco ed Emirhan Ilkhan. Un bel gesto che dimostra vicinanza ai tifosi, in vista della nuova stagione ormai iniziata.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 12-07-2026

Iscriviti
Notificami
3 Commenti
più nuovi
più vecchi
Berggreen
Berggreen
18 minuti fa

Addirittura gli autografi💆 da sta banda di giostrai, attenzione piuttosto ai portafogli,occhi aperti,mi raccomando.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
35 minuti fa

Io voglio l’autografo di Sazonov

Kawasaki77
Kawasaki77
36 minuti fa

😃😂🤣😂🤣😂🤣😂
🤡🤡🤡🤡
🎪🎪🎪🎪
🍿🍿🍿🍿

Filadelfia, l’allenamento: 1500 i presenti, squadra applaudita, Ultras assenti

Filadelfia, l’allenamento a porte aperte: un migliaio di tifosi per i granata di Abate