Al termine della sessione di allenamento tre giocatori del Torino si sono concessi qualche minuto con i tifosi per la firma di autografi

Terminata la sessione di allenamento a porte aperte al Filadelfia. Domenica 12 luglio, prima della partenza di domani per Pinzolo, si è svolto l’allenamento davanti al pubblico per la squadra di Abate. A fine allenamento, tre giocatori si sono spostati verso la curva per fare foto e firmare autografi. Si tratta di Giovanni Simeone, Saul Coco ed Emirhan Ilkhan. Un bel gesto che dimostra vicinanza ai tifosi, in vista della nuova stagione ormai iniziata.