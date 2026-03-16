L’ex tecnico del Torino è tornato al centro di allenamento della squadra granata per assistere alla sessione programmata di oggi
Tra i tifosi presenti al Filadelfia per assistere all’allenamento a porte aperte c’è anche una vecchia conoscenza del popolo granata.
Gian Piero Ventura è infatti tornato al quartier generale del Torino per seguire da bordocampo la seduta di allenamento della prima squadra granata dopo la recente vittoria contro il Parma. La decisione di riaprire i cancelli del Filadelfia, presa da Roberto D’Aversa, punta proprio a riavvicinare la squadra alla tifoseria in un momento delicato della stagione. La presenza di Ventura non è passata inosservata tra i presenti, che hanno riconosciuto la persona che per anni è stato alla guida del Torino.
Il tagliagole…….ci manca solo lui poi tra nani e ballerine e saltimbanchi siamo a posto
Del resto in città aveva già guardato tutti i cantieri…
I migliori ricordi dopo piu’ di 20 anni(ovvero dalla coppa italia del 93) sono legati a lui. Come risultato massimo nella A a 3 punti restano pero’ i 63 punti di Mazzarri.