L’ex tecnico del Torino è tornato al centro di allenamento della squadra granata per assistere alla sessione programmata di oggi

Tra i tifosi presenti al Filadelfia per assistere all’allenamento a porte aperte c’è anche una vecchia conoscenza del popolo granata.

Gian Piero Ventura è infatti tornato al quartier generale del Torino per seguire da bordocampo la seduta di allenamento della prima squadra granata dopo la recente vittoria contro il Parma. La decisione di riaprire i cancelli del Filadelfia, presa da Roberto D’Aversa, punta proprio a riavvicinare la squadra alla tifoseria in un momento delicato della stagione. La presenza di Ventura non è passata inosservata tra i presenti, che hanno riconosciuto la persona che per anni è stato alla guida del Torino.