Il tecnico della nazionale scozzese ha inserito anche l’attaccante del Torino nella lista dei convocati per le prossime amichevoli

In vista delle prossime amichevoli che si terranno nel corso della pausa delle nazionali, il tecnico della nazionale scozzese, Steve Clarke, ha diramato l’elenco dei 26 convocati che disputeranno le gare in programma contro Giappone e Costa D’Avorio. Tra i giocatori chiamati dall’allenatore, anche l’attaccante del Torino Ché Adams è stato inserito nell’elenco, oltre ad altri 4 giocatori della Serie A.

I convocati della Scozia

Portieri: Bain, Gunn, Kelly

Difensori: Hanley, Hendry, Hyam, McCrorie, McKenna, Patterson, Ralston, Robertson, Souttar, Tierney

Centrocampisti: Christie, Ferguson, Gilmour, Irving, McGinn, McLean, McTominay, Miller

Attaccanti: Che Adams, Conway, Curtis, Dykes, Hirst