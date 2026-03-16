Il tecnico della nazionale scozzese ha inserito anche l’attaccante del Torino nella lista dei convocati per le prossime amichevoli
In vista delle prossime amichevoli che si terranno nel corso della pausa delle nazionali, il tecnico della nazionale scozzese, Steve Clarke, ha diramato l’elenco dei 26 convocati che disputeranno le gare in programma contro Giappone e Costa D’Avorio. Tra i giocatori chiamati dall’allenatore, anche l’attaccante del Torino Ché Adams è stato inserito nell’elenco, oltre ad altri 4 giocatori della Serie A.
I convocati della Scozia
Portieri: Bain, Gunn, Kelly
Difensori: Hanley, Hendry, Hyam, McCrorie, McKenna, Patterson, Ralston, Robertson, Souttar, Tierney
Centrocampisti: Christie, Ferguson, Gilmour, Irving, McGinn, McLean, McTominay, Miller
Attaccanti: Che Adams, Conway, Curtis, Dykes, Hirst