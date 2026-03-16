Giovanni Simeone è lo spacca partite del Torino: l’attaccante argentino segna spesso e volentieri il gol dell’1-0

La certezza è una nel parco attaccanti del Torino e il suo nome è Giovanni Simeone. Adams, Zapata, Kulenovic e Njie si giocano il posto ma lui non si tocca anche nel Torino di Roberto D’Aversa. Sta bene e segna il numero 18 granata. Determinante nelle ultime due partite in casa, che hanno portato sei punti contro Lazio e Parma. Simeone ha segnato 2 gol e sono stati entrambi quelli dell’1-0. Proprio per questo, si tratta di un giocatore che spacca le partite. In quest’annata difficile, molti gol di Simeone sono stati segnati sullo 0-0 e hanno sbloccato la partita. Un fattore.

Spacca partite

Partiamo dalle ultime due. Torino-Lazio 2-0 e Torino-Parma 4-1. Contro la Lazio il gol dell’1-0 è arrivato al minuto numero 21 mentre contro i crociati al minuto numero 3. Due gol molto simili nella stessa porta, di cattiveria e di grinta. Ma non sono gli unici due. Roma-Torino 0-1, gol di Simeone. Lazio-Torino 3-3, gol di Simeone che sblocca la partita. Torino-Napoli 1-0, gol di Simeone. Verona-Torino 0-3, gol di Simeone dell’1-0. Per ben 6 volte ha segnato la rete del vantaggio. Questo a fronte dei 7 gol totali. L’unico che non è stato il primo risale a Torino-Pisa 2-2.

Le sue parole

Simeone non solo con le sue doti tecniche, ma soprattutto con quelle spirituali, rappresenta appieno il modo di giocare di un giocatore del Toro. Ci crede sempre ed è l’ultimo ad arrendersi. Sa cosa vuol dire onorare la maglia. Simeone ha anche parlato al termine della partita contro il Parma: “Si, sapevamo di dover iniziare forte con una squadra così chiusa, bisogna pensare di avere solo un’occasione e sfruttarla e ci sono riuscito. L’esultanza era per mia figlia, mia moglie mi ha sgridato per avergli preferito Sal Da Vinci contro la Lazio”. Simeone adesso vuole chiudere bene la stagione e mancano ancora 9 partite. Obiettivo arrivare in doppia cifra.