Lo scozzese dopo essere tornato a disposizione si è messo a servizio della squadra con ottime prestazioni, ora insegue il ritorno al gol

Archiviato l’infortunio muscolare che l’ha costretto a saltare le sfide contro Genoa e Lazio, Adams è tornato a disposizione di D’Aversa, e contro il Parma ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza.

Lo scozzese contro i ducali ha disputato un’ottima partita, propiziando la rete di Ilkhan con la sua potente conclusione, e dando il via all’azione che ha portato alla rete del 3-1 firmata dal tiro di Simeone terminato poi in rete a seguito di una deviazione. Il neo tecnico granata con Adams ha quindi ritrovato una preziosa pedina, che oltre a essere competitiva in termini realizzativi, può anche rivelarsi una preziosa risorsa in grado di adattarsi alle nuove indicazioni tattiche di D’Aversa.

Adams non segna da un mese e mezzo

Dopo essere tornato a disposizione, Adams è sempre più prossimo a recuperare la condizione per poter disputare tutti e i 90 minuti, e le recenti prestazioni fanno presagire che il ritorno al gol potrebbe presentarsi già nelle prossime settimane. L’ultima rete dello scozzese risale al primo febbraio, in occasione della gara di ritorno contro il Lecce, in cui l’attaccante è riuscito a siglare la rete decisiva che ha consegnato ai granata i tre punti. Nonostante una concorrenza serrata dettata anche dalla presenza di Simeone e Zapata, l’attaccante dovrà ora cercare di mantenere questo livello di forma per non dover più inseguire i compagni di reparto che hanno già mostrato un ottimo rendimento sotto la guida di D’Aversa.

Dopo l’infortunio la chiamata della nazionale

Il recupero dall’infortunio permetterà inoltre ad Adams di poter rispondere presente alla chiamata della nazionale scozzese di Clarke per disputare le prossime amichevoli internazionali. Con la Scozia, l’attaccante del Torino è stato in grado di fornire ottime prestazioni che hanno contribuito al traguardo di qualificarsi al prossimo Mondiale. Le prossime sfide contro Giappone e Costa D’Avorio, rispettivamente il 28 e 31 marzo saranno quindi un campo di prova importante per dimostrare al tecnico di poter essere uno dei punti cardine della squadra che disputerà la prossima edizione dei Mondiali.