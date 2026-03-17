Ultras assenti al primo allenamento a porte aperte dopo quattro mesi: anche al Grande Torino la contestazione non si interromperà

In occasione dell’allenamento a porte aperte al Filadelfia di lunedì 16, numerosi tifosi si sono radunati per seguire da vicino la seduta della squadra granata. Come accaduto nelle ultime gare all’Olimpico Grande Torino, però, il tifo organizzato non ha preso parte all’evento. D’Aversa ha deciso di riaprire i cancelli a quattro mesi dall’ultima volta, il tutto per tentare di riavvicinare il pubblico alla squadra, anche in vista del prossimo finale di stagione che potrebbe avere un’influenza importante sul prossimo campionato che disputerà la formazione granata.

Gli Ultras assenti anche al Filadelfia

Il nuovo allenatore del Torino è arrivato con l’obiettivo di risanare una situazione particolarmente complessa: gli ultimi risultati negativi e il crescente distacco dei tifosi nelle gare casalinghe avevano portato l’ambiente granata ai margini della zona retrocessione, con un morale tutt’altro che positivo. Nonostante i tentativi del tecnico di convincere i sostenitori a tornare allo stadio, i gruppi organizzati hanno disertato anche l’ultima seduta a porte aperte al Filadelfia. Negli anni scorsi, in queste occasioni erano numerosi i tifosi presenti, sia per supportare la squadra sia per manifestare il proprio dissenso verso la società; la recente assenza testimonia invece quanto la distanza tra club e tifoseria sembri ormai difficile da colmare.

La protesta non accenna a diminuire

La posizione dei tifosi appare sempre più chiara e consolidata: la protesta al Grande Torino continuerà. Dopo aver disertato le ultime gare contro Lecce, Bologna, Lazio e Parma anche per la prossima sfida casalinga contro il Verona la Maratona non avrà il tifo organizzato. Nonostante ciò, i tifosi continueranno a seguire la squadra in trasferta, accorrendo a San Siro per la sfida contro il Milan e all’Arena Garibaldi per l’incontro contro il Pisa, in attesa della partita del 12 aprile contro il Verona, in cui il Torino ternerà a giocare in uno stadio quasi deserto.