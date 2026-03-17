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Il difensore cileno è stato convocato dalla sua nazionale per la FIFA Serie in programma a fine marzo

La Federazione Calcistica Cilena ha annunciato ufficialmente la lista dei convocati della nazionale maggiore che parteciperà alla FIFA Series in Nuova Zelanda dal 23 al 31 marzo, dove affronterà le nazionali di Capo Verde (27 marzo) e Nuova Zelanda (30 marzo).

Per quanto riguarda la Serie A, nella lista spuntano Guillermo Maripan e Felipe Loyola del Pisa. In seguito, i convocati di Nicolás Córdova.

Cile, i convocati per la FIFA Series

Portieri: Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL), Thomas Gillier – CF Montreal (CAN), Sebastián Mella – Huachipato

Difensori: Felipe Faúndez – O’Higgins, Fabián Hormazábal – Universidad de Chile, Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA), Iván Román – Atlético Mineiro (BRA), Ian Garguez – Palestino, Guillermo MaripánTorino FC (ITA), Igor Lichnovsky – F. Karagümruk SK (TUR), Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP), Diego Ulloa – Colo-Colo

Centrocampisti: Ignacio Saavedra – Rubin Kazan (RUS), Rodrigo Echeverría – Club León (MEX), Felipe Ogaz – O’Higgins, Vicente Pizarro – Colo-Colo, Felipe Loyola – Pisa (ITA), Javier Altamirano – Universidad de Chile, Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Attaccanti: Darío Osorio – FC Midtjylland (DIN), Maximiliano Gutiérrez – Huachipato, Gonzalo Tapia – San Paolo (BRA), Ben Brereton Díaz – Derby County FC (ING), Alessandro Aravena – Gremio (BRA), Lucas Cepeda – Elche CF (ESP), Benjamin Chandia – Coquimbo Unido

Guillermo Maripan of Torino FC holds the ball during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.


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ultimo aggiornamento: 17-03-2026

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valter1
valter1
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Ma di nuovo non funzionano più i commenti?

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