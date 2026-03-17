Il difensore cileno è stato convocato dalla sua nazionale per la FIFA Serie in programma a fine marzo
La Federazione Calcistica Cilena ha annunciato ufficialmente la lista dei convocati della nazionale maggiore che parteciperà alla FIFA Series in Nuova Zelanda dal 23 al 31 marzo, dove affronterà le nazionali di Capo Verde (27 marzo) e Nuova Zelanda (30 marzo).
Per quanto riguarda la Serie A, nella lista spuntano Guillermo Maripan e Felipe Loyola del Pisa. In seguito, i convocati di Nicolás Córdova.
Cile, i convocati per la FIFA Series
Portieri: Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL), Thomas Gillier – CF Montreal (CAN), Sebastián Mella – Huachipato
Difensori: Felipe Faúndez – O’Higgins, Fabián Hormazábal – Universidad de Chile, Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA), Iván Román – Atlético Mineiro (BRA), Ian Garguez – Palestino, Guillermo Maripán – Torino FC (ITA), Igor Lichnovsky – F. Karagümruk SK (TUR), Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP), Diego Ulloa – Colo-Colo
Centrocampisti: Ignacio Saavedra – Rubin Kazan (RUS), Rodrigo Echeverría – Club León (MEX), Felipe Ogaz – O’Higgins, Vicente Pizarro – Colo-Colo, Felipe Loyola – Pisa (ITA), Javier Altamirano – Universidad de Chile, Lautaro Millán – Independiente (ARG)
Attaccanti: Darío Osorio – FC Midtjylland (DIN), Maximiliano Gutiérrez – Huachipato, Gonzalo Tapia – San Paolo (BRA), Ben Brereton Díaz – Derby County FC (ING), Alessandro Aravena – Gremio (BRA), Lucas Cepeda – Elche CF (ESP), Benjamin Chandia – Coquimbo Unido
Ma di nuovo non funzionano più i commenti?