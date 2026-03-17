L’ex Torino e la squadra veneta ottengono la promozione nella serie maggiore con 6 giornate d’anticipo e a fine stagione l’attaccante sarà riscattato
Dopo 4 anni il Vicenza ottiene, con 6 giornate d’anticipo, l’aritmetica promozione in Serie B battendo l’Inter U23 2-1. La squadra veneta, allenata da Fabio Gallo, è stata protagonista di una cavalcata trionfale che le ha permesso di guadagnare l’accesso al campionato maggiore durante la prossima stagione. Tra i protagonisti di questo trionfo c’è anche Nicola Rauti, attaccante cresciuto nelle giovanili del Torino e poi rigirato in prestito in squadre di serie minori, che a oggi milita stabilmente al Vicenza.
Rauti: una stagione positiva premiata dal riscatto
L’attaccante del Vicenza registra la sua migliore stagione, in termini di gol, proprio nelle giovanili del Torino, dove nella stagione 2018/2019 sigla 15 reti rubando l’occhio a diverse società e dando la sensazione che il grande passo potesse essere compiuto. Rauti, però, non riesce più a ripetere quella stagione o ,quanto meno, ad avvicinarsi a quel rendimento collezionando diverse presenze in campionati minori senza incidere adeguatamente. Nel 2024/2025 l’ex Torino approda in prestito al Vicenza, dove si mette subito in mostra siglando 8 reti in 37 gare di campionato disputate. La stagione corrente riconferma il suo stato di forma tanto che, dopo sole 9 gare dall’inizio è già a 7 gol. L’attaccante è, a oggi, fermo a 9 reti stagionali (record personale) con ancora 6 gare da disputare. Al termine dell’ottima stagione, il Vicenza eserciterà l’obbligo di acquisto definitivo delle prestazioni del calciatore che, dopo la trionfale promozione, festeggerà anche il riscatto personale.
Bravo ragazzo, non certo un genio del calcio ma si sta togliendo più soddisfazioni di tanti altri presunti fenomeni passati da queste parti.
Noooo!!! A 25 anni è ancora una giovane promessa. E’ giunto il tempo per un gran ritorno alla cairese. Ora è pronto.