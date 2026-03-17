L’ex Torino e la squadra veneta ottengono la promozione nella serie maggiore con 6 giornate d’anticipo e a fine stagione l’attaccante sarà riscattato

Dopo 4 anni il Vicenza ottiene, con 6 giornate d’anticipo, l’aritmetica promozione in Serie B battendo l’Inter U23 2-1. La squadra veneta, allenata da Fabio Gallo, è stata protagonista di una cavalcata trionfale che le ha permesso di guadagnare l’accesso al campionato maggiore durante la prossima stagione. Tra i protagonisti di questo trionfo c’è anche Nicola Rauti, attaccante cresciuto nelle giovanili del Torino e poi rigirato in prestito in squadre di serie minori, che a oggi milita stabilmente al Vicenza.

Rauti: una stagione positiva premiata dal riscatto

L’attaccante del Vicenza registra la sua migliore stagione, in termini di gol, proprio nelle giovanili del Torino, dove nella stagione 2018/2019 sigla 15 reti rubando l’occhio a diverse società e dando la sensazione che il grande passo potesse essere compiuto. Rauti, però, non riesce più a ripetere quella stagione o ,quanto meno, ad avvicinarsi a quel rendimento collezionando diverse presenze in campionati minori senza incidere adeguatamente. Nel 2024/2025 l’ex Torino approda in prestito al Vicenza, dove si mette subito in mostra siglando 8 reti in 37 gare di campionato disputate. La stagione corrente riconferma il suo stato di forma tanto che, dopo sole 9 gare dall’inizio è già a 7 gol. L’attaccante è, a oggi, fermo a 9 reti stagionali (record personale) con ancora 6 gare da disputare. Al termine dell’ottima stagione, il Vicenza eserciterà l’obbligo di acquisto definitivo delle prestazioni del calciatore che, dopo la trionfale promozione, festeggerà anche il riscatto personale.