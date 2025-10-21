L’attaccante di proprietà del Torino sta continuando a incrementare i suoi numeri offensivi, i suoi gol valgono il primo posto

Al Torino non ha mai trovato spazio, ma al Vicenza Rauti si sta prendendo la scena: è tra i protagonisti della corsa al primo posto nel Girone A di Serie C.

Dopo aver trascorso la passata stagione in prestito presso la squadra lombarda, l’attaccante di proprietà del Torino si è riconfermato nella rosa del Vicenza fino al giugno del 2026. La società granata nel corso della sessione di mercato estiva ha infatti concesso all’attuale capolista le prestazioni del giocatore classe 2000 per un’altra stagione. Nel campionato 2024/2025, Rauti è riuscito a collezionare un discreto bottino di 8 gol in 37 presenze, e nella nuova stagione, il bomber del Vicenza è già quasi riuscito a eguagliare il numero di gol dell’anno passato.

7 gol in 9 partite

Con l’inizio del nuovo campionato, il Vicenza è subito partito con il piede sull’acceleratore. Il 5-0 all’esordio contro il Lumezzane ha regalato il primo posto in classifica alla squadra lombarda già dalla prima giornata, e tra i protagonisti dell’incontro, Rauti si è distinto con la sua prima rete stagionale. Dall’inizio del campionato, l’attaccante di proprietà del Torino ha disputato 9 delle 10 partite della sua squadra, e solamente in 4 di queste non ha trovato la via del gol, mentre sono ora a quota 7 i gol realizzati.

Il bomber della Serie C

Nell’ultima giornata di campionato, Rauti ha interrotto il digiuno da gol più lungo del suo inizio di stagione. Prima della partita contro l’Albinoleffe, in cui il classe 2000 ha realizzato il gol del 2-0, l’attaccante aveva infatti fatto trascorrere ben 3 giornate dal suo ultimo gol realizzato. La settima rete stagionale gli ha permesso di affermarsi come miglior realizzatore del girone A di Serie C in solitaria, aiutando in modo significativo il Vicenza a ottenere il primo posto in classifica con 28 punti.