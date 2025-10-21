Il Torino è tra le squadre che vanta il maggior numero di partite terminate senza subire gol nelle prime 7 giornate di Serie A

Il successo contro il Napoli ha permesso ai tifosi granata di tornare a esultare in casa dopo ormai settimane dall’ultimo successo all’Olimpico Grande Torino contro il Pisa, in occasione dei 16esimi di finale di Coppa Italia.

Oltre al primo gol realizzato in casa dall’inizio del campionato, con il risultato di 1-0, il Torino è riuscito a scalare le posizioni di una speciale classifica. I granata infatti, dopo aver terminato l’ultimo incontro senza aver concesso neanche un gol, hanno raggiunto altre 5 squadre al secondo posto nella classifica delle formazioni con più “Clean Sheet” in campionato.

Israel blinda la porta del Torino

Dopo aver ceduto Milinkovic-Savic nel corso della finestra di calciomercato estiva, il Torino ha perso uno dei giocatori che nella scorsa stagione si era distinto tra i migliori del campionato nel suo ruolo. Israel è arrivato a Torino con un’eredità pesante sulle spalle, ma nelle prime giornate di campionato ha dimostrato di cavarsela più che bene, come confermano anche i numeri. I suoi interventi hanno infatti concesso ai granata di salvare il risultato in più occasioni, permettendo alla squadra di ottenere due preziose vittorie in campionato, contro la Roma e il Napoli. Oltre a queste due partite, il portiere uruguayano e la difesa granata sono riusciti a terminare anche la partita contro la Fiorentina senza aver concesso neanche una rete, il che ha permesso al Torino di registrare ben 3 clean sheet nelle prime 7 giornate di campionato.

La classifica delle squadre con più clean sheet

Con questi numeri, i granata hanno consolidato la seconda posizione nella classifica delle squadre con più porte inviolate insieme a Bologna, Inter, Juventus, Lecce, Lazio, Sassuolo. Meglio di queste squadre hanno fatto solo Milan e Roma, entrambe con ben 4 clean sheet ottenuti nelle prime sette giornate. Al terzo posto del podio, con due sole porte inviolate ci sono: Atalanta, Como, Cremonese, Fiorentina, Genoa, Verona, Napoli, Parma, Pisa. Chiudono invece la classifica con un solo clean sheet in campionato Cagliari e Udinese.