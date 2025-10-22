Altra ottima prestazione di Nkounkou che contro il Napoli conferma il suo valore, ora il titolare è il francese

Fin dall’esordio in Coppa Italia contro il Pisa, il terzino francese aveva dato ottimi segnali con finezze tecniche a cui eravamo poco abituati da quel lato, fino al salto di qualità con l’assist contro la Lazio e ora la consacrazione definitiva contro i campioni d’Italia in carica. Se prima c’era ancora scetticismo sulla sua definitiva titolarità, la prova contro il Napoli spazza via ogni dubbio e ora è Cristiano Biraghi a dover inseguire Niels Nkounkou.

Per la corsia sinistra c’è anche lui

L’ex Eintracht Francoforte è arrivato a Torino quest’estate l’ultimo giorno di calciomercato (in prestito con riscatto condizionato al raggiungimento delle 15 presenze), assumendo le vesti di una alternativa di Biraghi. Le prestazioni non al top dell’ex Fiorentina hanno portato in auge il nome del francese che ora si è preso con forza la titolarità a suon di incursioni offensive che dopo la cessione di Bellanova abbiamo visto poco se non mai. Contro il Napoli era chiamato ad affrontare un ostico David Neres che nell’1vs1 lo ha spesso messo in difficoltà, senza però affondare definitivamente grazie alla grinta e alla tenacia del terzino granata che lo ha arginato fino alla sua uscita dal campo.



Offensivamente si è reso protagonista di un paio di incursioni, una delle quali di pregevole fattura, grazie un tunnel ai danni di Di Lorenzo il terzino francese si è immolato verso la porta tra il boato del pubblico. Nkounkou dimostra, per tanto, di essere il giocatore più affine a interpretare il ruolo di esterno di centrocampo sinistro nell’assetto a 5 di Baroni. Il Torino ora deve dare quella continuità ai risultati che è spesso mancata e l’intraprendenza del numero 25 granata può esserne la chiave.