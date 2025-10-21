Svelata la terza maglia della stagione 2025/2026: ecco come sarà e quale omaggio si nasconde dietro questa scelta
Dopo aver già presentato nel corso dell’estate la prima e la seconda maglia, ora il Torino ha svelato la terza e ultima. Un omaggio alla “eterna amistad” col River Plate. Prodotta da Joma, la maglia celebra la storia dell’amicizia tra Torino e River Plate. Il colore è un grigio antracite (colore utilizzato spesso dal club argentino per le sue terze maglie) mentre la banda obliqua è di colore nero. Sul retro del colletto la frase, eterna amistad insieme allo stemma del River Plate in cui è incastonato il toro rampante. I dettagli sono in bronzo, compreso il toro rampante che compare anche davanti.
La banda sarebbe stata bene granata, ma non si può pretendere dalla banda di incompetenti al comando…..
Carie paiasu cuntabale vattene
È quello che ho pensato subito.. poteva andare anche peggio, visto i precedenti.
particolare,credo possa piacere
A me personalmente non dispiace
Meglio di molte altre con colori improponibili.