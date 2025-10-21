Svelata la terza maglia della stagione 2025/2026: ecco come sarà e quale omaggio si nasconde dietro questa scelta

Dopo aver già presentato nel corso dell’estate la prima e la seconda maglia, ora il Torino ha svelato la terza e ultima. Un omaggio alla “eterna amistad” col River Plate. Prodotta da Joma, la maglia celebra la storia dell’amicizia tra Torino e River Plate. Il colore è un grigio antracite (colore utilizzato spesso dal club argentino per le sue terze maglie) mentre la banda obliqua è di colore nero. Sul retro del colletto la frase, eterna amistad insieme allo stemma del River Plate in cui è incastonato il toro rampante. I dettagli sono in bronzo, compreso il toro rampante che compare anche davanti.