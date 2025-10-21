Quattro partite prima della prossima pausa: dopo Genoa e Bologna, per il Torino arriva la trasferta di Pisa prima della sfida alla Juventus

I tre punti conquistati contro il Napoli hanno finalmente permesso al Torino di muovere la classifica portandosi a quota 8 punti insieme a Cagliari, Lazio e Udinese. Un inizio di stagione indubbiamente faticoso per gli uomini di Barone che hanno però incontrato – va detto – nelle prime 7 giornate, non solo i campioni d’Italia ma anche Inter, Fiorentina, Roma, Atalanta e Lazio. Tutte squadre che, guardando la classifica dello scorso campionato, si sono piazzate tra il primo e il 7° posto. Ad eccezione del Parma, quindi, fin qui il calendario non ha di certo sorriso ai granata che, tuttavia, dopo la sfida contro i partenopei potranno finalmente godere di un periodo, seppur non banale, almeno sulla carta un po’ più tranquillo.

Toro, il calendario prima della pausa

Dopo il match casalingo contro il Napoli, infatti, i granata incontreranno davanti al proprio pubblico, domenica 26 ottobre alle 12:30, il Genoa. I liguri, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, sono reduci dal pareggio contro il Parma e si trovano invischiati in piena lotta per non retrocedere al 19° posto in classifica con appena 3 punti all’attivo. Più impegnativo, invece, sarà il successivo turno infrasettimanale che vedrà il Toro impegnato al Dall’Ara contro un Bologna che, dopo il ritorno in Champions e la vittoria della Coppa Italia nello scorso campionato, sta confermandosi osso duro per qualsiasi avversario anche in questa stagione.

Toro, nel mirino c’è il derby

Archiviata la trasferta emiliana si tornerà tra le mura del Grande Torino dove i granata ospiteranno il Pisa. Al netto del leggero turnover adoperato da entrambe le formazioni, i granata hanno già affrontato e superato i toscani in Coppa Italia e saranno chiamati a bissare il risultato sfruttando lo slancio di un eventuale risultato positivo per affrontare l’ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali. Quello del Derby contro la Juventus. I bianconeri, reduci dalla sconfitta contro il Como, non stanno certamente vivendo il loro momento migliore, Tudor non sembra riuscire a imporre il suo gioco e la formazione bianconera sembra faticare a trovare una sua definitiva identità. Una situazione che, se confermata anche nelle prossime settimane, il Torino dovrà obbligatoriamente sfruttare per cercare il colpaccio e affrontare la pausa Nazionali facendo un gran regalo ai propri tifosi.