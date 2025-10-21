Nella giornata di oggi ricorre il secondo anniversario di un terribile infortunio che ha allontanato ormai da tempo l’olandese dal campo

Il 21 ottobre del 2023 il Torino ha ospitato l’Inter in casa per la 9a giornata di campionato, e nel corso dei 90′ i nerazzurri si sono imposti sui granata con il risultato di 3-0.

Nonostante la pesante sconfitta, l’evento peggiore di quella giornata fu l’infortunio di Schuurs, il centrale del Torino che da quel giorno sta ancora aspettando di tornare a competere su un terreno di gioco. Negli ultimi due anni, il giocatore ha subito diversi interventi e numerose terapie, ma l’entità del danno l’ha spesso visto coinvolto in delle ricadute che hanno allungato il suo tempo di recupero.

Il Torino aspetta Schuurs

Dopo due anni da quell’evento, il Torino sta ancora aspettando Schuurs, in attesa che possa tornare a competere con la maglia granata. L’incognita principale resta legata alla sua condizione fisica e al reale apporto che potrà garantire, dopo un’assenza così lunga. Il giocatore attualmente è tra gli esclusi dalla lista del Torino per la Serie A. Tuttavia, rimane ancora la speranza che possa poi essere reinserito a gennaio per poi tornare sul campo prima di andare in contro all’esaurirsi del suo contratto.