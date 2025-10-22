Oggi i tifosi granata potranno tornare a seguire da vicino gli allenamenti della loro squadra in vista della prossima partita di campionato

Oggi mercoledì 22 ottobre le porte del Filadelfia verranno aperte al pubblico per permettere ai tifosi granata di assistere all’allenamento del Torino.

Oggi si riavrà la possibilità di seguire da vicino una sessione di allenamento del Torino dopo 3 mesi dall’ultima volta, tenutasi il 12 luglio. I cancelli del Filadelfia si apriranno alle 14.50 e a quel punto i tifosi potranno accedere all’impianto per osservare i giocatori che hanno recentemente ottenuto la prima vittoria in campionato all’Olimpico Grande Torino. L’evento di oggi sarà un’occasione per i tifosi di supportare e motivare la propria squadra, che farà il possibile per lasciare un bei ricordo ai numerosi granata accorsi per sostenerli.